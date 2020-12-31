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Схемы риелторов по снижению налогов больше не будут работать 

Прайм и ещё 1 51 минуту назад
Схемы риелторов по снижению налогов больше не будут работать
Фото: © РИА Новости. Нина Зотина
Схемы риелторов, которые они предлагали россиянам для снижения налоговой нагрузки при продаже недвижимости, в новом году перестанут работать в связи со вступлением в силу поправок в "антиотмывочный" закон, сообщила РИА Новости партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры", адвокат Виктория Рыбалко.
С 10 января вступят в силу поправки в "антиотмывочный" закон №115, согласно которым под контроль попадут оборот наличных денег и безналичных расчетов, в том числе расчеты по сделкам с недвижимостью, сумма должна превышать три миллиона рублей.

"Что касается сделок с недвижимостью, то гражданам нужно быть готовыми, что старые "схемы", которые им предлагают риелторы для снижения налоговой нагрузки, больше не будут работать", — заявила Рыбалко.

Теперь обязательному контролю будут подлежать все сделки с недвижимостью на сумму больше 3 миллионов рублей, а банки, согласно разъяснениям ЦБ, которые он выпустил еще осенью прошлого года, будут обращать особое внимание на дробление стоимости недвижимости, на ее стоимость и стоимость ее неотделимых улучшений, и в случае сомнений будут сообщать в контролирующие органы, пояснила эксперт.
Также банки будут проверять количество денежных средств в ячейках и направлять об этом информацию в Росфинмониторинг, если деньги из ячейки покупателя будут выдаваться продавцу недвижимости на основании зарегистрированного договора купли-продажи недвижимости, рассказала Рыбалко.

"Соответственно гражданам просто нужно смириться и платить все установленные законом налоги, иначе деньги могут быть заблокированы, а они сами могут быть привлечены к ответственности", — отметила она.

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Комментарии
Недвижимость , Виктория Рыбалко , Росфинмониторинг , Центральный банк России , РИА Новости
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