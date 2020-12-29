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«Рабство»: российский миллиардер обрушился на ипотеку 

Павел Тиунов 1 час назад
Миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку «видом современного рабовладения». Такое мнение он высказал в своем YouTube-канале.

«Ипотека выглядит как безобидная такая штука — типа надолго взял и потихонечку платишь. На самом деле, это вид современного рабовладения. Они мало того, что сами становятся рабами этой банковской системы, они еще и детей своих приучают к этому», — отметил он.

По мнению Рыбакова, взяв кредит на жилье, люди начинают испытывать страх потерять работу, попадают в зависимость от «плантации» и уже не способны думать рационально, оценивая выгоду для себя.
Миллиардер также подчеркнул, что иметь квартиру для большинства людей — это что-то «сакральное». Однако, по его мнению, снимать жилье выгоднее, так как ты не привязан к определенной локации и легко можешь сменить работу или принять выгодное предложение о партнерстве.
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Ранее, как сообщал «Рамблер», в Центробанке спрогнозировали рост цен на квартиры в 2021 году. Эксперты заметили, что во втором полугодии текущего года многие россияне, забрав деньги из банков, решили вложить их в недвижимость. По подсчетам специалистов, доля инвестиционных сделок за последние шесть месяцев выросла почти на 40%. Девелоперы не ожидали прихода такого количества инвесторов, отметил зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов.
В Центробанке подчеркнули, что в результате на рынке недвижимости сформировался дефицит предложения, который в последующем грозит ростом цен, снижением уровня доступности жилья и повышением закредитованности граждан.
Комментарии 2
Недвижимость , Видео , Антон Павлов , Игорь Рыбаков , Абсолют Банк , Минфин , Центральный банк России
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