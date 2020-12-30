На погашение 20-летнего ипотечного кредита в РФ требуется 7-9 лет

Он также уточнил, что в настоящее время средняя рыночная ставка по ипотеке в России — около 8% годовых.

Мутко рассказал, что по итогам 2020 года количество выданных россиянам жилищных кредитов составит 1,7 млн Их общий объем оценивается в 4 трлн рублей. Это максимальный показатель за все время. Последний рекорд по ипотеке был отмечен в России по итогам 2018 года — 3,01 трлн рублей. Увеличение выдачи ипотечных кредитов в Российской Федерации, как заявил Мутко, вызван льготными программами, которые действуют в стране.