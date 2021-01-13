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Дом и земля станут единым объектом недвижимости 

Лера Букина 3 часа назад
Дом и земля станут единым объектом недвижимости
Фото: depositphotos.com
Законодатели собираются завершать работу над поправками в Гражданский кодекс, детально прописывающими вопросы собственности, заявил «Российской газете» председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Одно из предлагаемых нововведений: земля и постройки на ней составят единый объект недвижимости, с одним кадастровым номером.
Эксперты имеют разное мнение на этот счет. Некоторые критики боятся, что налоги на квартиры резко возрастут. По этой причине некоторые специалисты предлагают ничего не менять, хоть и признают, что и нынешняя система не является идеальной.
По мнению Павла Крашенинникова, налоги для россиян, наоборот, должны уменьшиться, а для оформления единого объекта потребуется меньше документов, чем сегодня, когда отдельно приходится заниматься оформлением дома, отдельно — земли. Он подчеркнул, что резких перемен не ожидается.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, по оценкам риелторов, первый квартал в 2021 году может стать самым выгодным периодом для покупки жилья.
Видео дня. Межрегиональный спрос на жилье резко вырос
Комментарии 1
Недвижимость , Павел Крашенинников , Конституционный комитет Госдумы , "Российская газета"
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