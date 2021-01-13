Дом и земля станут единым объектом недвижимости 

Эксперты имеют разное мнение на этот счет. Некоторые критики боятся, что налоги на квартиры резко возрастут. По этой причине некоторые специалисты предлагают ничего не менять, хоть и признают, что и нынешняя система не является идеальной.

По мнению Павла Крашенинникова, налоги для россиян, наоборот, должны уменьшиться, а для оформления единого объекта потребуется меньше документов, чем сегодня, когда отдельно приходится заниматься оформлением дома, отдельно — земли. Он подчеркнул, что резких перемен не ожидается.