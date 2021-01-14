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В России ужесточат контроль за арендой квартир 

Лера Букина 3 часа назад
Согласно плану законопроектной деятельности правительства, Минстроем до конца 2021 года будет внесен в Госдуму законопроект о создании условий для формирования рынка частного наемного жилья в стране, пишут «Известия».
Как заявили в «Дом.РФ», это делается для повышения прозрачности рынка аренды жилой недвижимости и обеспечения защиты прав арендодателей и арендаторов.
Цены на аренду квартир в Москве снизились на 10%
По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никиты Стасишина, ожидается запуск информационной системы учета договоров найма жилья и обеспечение условий для создания жилищного фонда коммерческого использования путем создания благоприятного налогового режима.
Он также отметил, что благодаря интеграции платформы с системами ФНС России будет упрощен процесс начисления и уплаты налогов для собственника. Это, по его словам, приведет к выводу арендного жилья из серой зоны, что увеличит налоговые поступления.
Отмечается, что около 80–90% рынка арендного жилья в стране на сегодняшний день находится в тени. По словам председателя экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирины Булгаковой, в законопроект может быть включен типовой договор найма и создание реестра наймодателей и агрегатора. Так, по ее словам, агрегатор будет отвечать перед собственниками за своевременное совершение оплаты и проверку нанимателя.
Добросовестные арендодатели самостоятельно будут передавать данные о себе, считает она. Ожидается, что реестр наймодателей будет передаваться налоговым органам.
Она также полагает, что в законопроекте будет механизм выявления собственников жилья, которые не подают информацию и не платят налоги.
По словам директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, нововведения могут отразиться на стоимости аренды жилья — цена может увеличиться больше, чем на ставку применяемого налога, в границах 13%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, согласно данным аналитического центра «Циан», средняя ставка посуточной аренды в карантинный период в наиболее крупных городах России сократилась на 17%.
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Недвижимость , Видео , Федеральная налоговая служба , Госдума , Минстрой , газета "Известия"
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