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Названы 10 признаков квартир, которые опасно покупать 

Лера Букина 13 минут назад
Риелторы назвали опасные признаки выставленных на продажу квартир
Фото: globallookpress.com
Эксперты в сфере недвижимости предупредили россиян о том, что если неосмотрительно подойти к вопросу покупки жилья, то жизнь может превратиться в череду судов и разбирательств, а само жилье и вовсе может оказаться совершенно непригодным для жизни, пишет «Прайм» со ссылкой на РБК. Наиболее опасным является вторичный рынок, считают они.
Так, риелторы и юристы назвали десять признаков проблемного жилья, от приобретения которого лучше отказаться.
Первый признак — незаконная перепланировка. По словам руководителя направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды сервиса «Авито-Недвижимость» Руслана Закирьянова, если изменения в планировке не были узаконены владельцами квартиры, то покупатель будет вынужден делать это самостоятельно.
Вторым признаком является неблагополучный район. Эксперты предупреждают, что проживание в таких зонах может быть опасно для здоровья.
Третьим признаком является владение квартирой по наследству. Существует риск того, что владение этой квартирой может кто-то оспорить. Поэтому необходимо внимательно относиться к покупке той недвижимости, которая перешла к продавцам по договору дарения или по наследству, говорит адвокат Виктория Данильченко.
Четвертый признак — отказ от приватизации. По словам Данильченко, квартиру, которая была приватизирована в недавнем прошлом, также лучше не приобретать.
Пятый признак — внушительное число переходов прав. По словам руководителя офиса «Миэль» «В Крылатском» Ирины Бербеневой, в таких случаях нужно проверять в Росреестре историю квартиры и всех ее владельцев. В большинстве случаев документы на подобные объекты нечисты, говорит она.
От покупки квартиры, в которую вложен материнский капитал, также лучше отказаться, говорит Бербенева.
Седьмым признаком является заниженная стоимость жилья. Это может быть тревожным знаком.
Гражданам также порекомендовали не покупать квартиры в плохом состоянии, требующих капитального ремонта. По словам директора департамента вторичного рынка компании «Инком-Недвижимость» Михаила Куликова, привести в порядок такое жилье может обойтись дороже, чем сразу купить квартиру с похожими характеристиками и свежим ремонтом.
Девятый признак — наличие дома в списке под снос. Также следует отказаться от покупки квартиры, когда продавцом жилья является человек, состоящий на учете в психдиспансере, считает Куликов. Он рассказал, что это одна из популярных схем аферистов, так как данную сделку легко можно расторгнуть, и покупатель останется без средств и жилья.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Новой Москве появились квартиры по рекордно высоким ценам. По словам представителей агентства ОГРК, на вторичном рынке в новых округах самая высокая цена на жилье достигла 125 миллионов рублей.
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Комментарии
Недвижимость , Виктория Данильченко , Росреестр
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