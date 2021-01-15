Риелторы назвали опасные признаки выставленных на продажу квартир

Эксперты в сфере недвижимости предупредили россиян о том, что если неосмотрительно подойти к вопросу покупки жилья, то жизнь может превратиться в череду судов и разбирательств, а само жилье и вовсе может оказаться совершенно непригодным для жизни, пишет «Прайм» со ссылкой на РБК. Наиболее опасным является вторичный рынок, считают они.

Так, риелторы и юристы назвали десять признаков проблемного жилья, от приобретения которого лучше отказаться.

Первый признак — незаконная перепланировка. По словам руководителя направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды сервиса «Авито-Недвижимость» Руслана Закирьянова, если изменения в планировке не были узаконены владельцами квартиры, то покупатель будет вынужден делать это самостоятельно.

Вторым признаком является неблагополучный район. Эксперты предупреждают, что проживание в таких зонах может быть опасно для здоровья.

Третьим признаком является владение квартирой по наследству. Существует риск того, что владение этой квартирой может кто-то оспорить. Поэтому необходимо внимательно относиться к покупке той недвижимости, которая перешла к продавцам по договору дарения или по наследству, говорит адвокат Виктория Данильченко

Четвертый признак — отказ от приватизации. По словам Данильченко, квартиру, которая была приватизирована в недавнем прошлом, также лучше не приобретать.

Пятый признак — внушительное число переходов прав. По словам руководителя офиса «Миэль» «В Крылатском» Ирины Бербеневой, в таких случаях нужно проверять в Росреестре историю квартиры и всех ее владельцев. В большинстве случаев документы на подобные объекты нечисты, говорит она.

От покупки квартиры, в которую вложен материнский капитал, также лучше отказаться, говорит Бербенева.

Седьмым признаком является заниженная стоимость жилья. Это может быть тревожным знаком.

Гражданам также порекомендовали не покупать квартиры в плохом состоянии, требующих капитального ремонта. По словам директора департамента вторичного рынка компании «Инком-Недвижимость» Михаила Куликова, привести в порядок такое жилье может обойтись дороже, чем сразу купить квартиру с похожими характеристиками и свежим ремонтом.

Девятый признак — наличие дома в списке под снос. Также следует отказаться от покупки квартиры, когда продавцом жилья является человек, состоящий на учете в психдиспансере, считает Куликов. Он рассказал, что это одна из популярных схем аферистов, так как данную сделку легко можно расторгнуть, и покупатель останется без средств и жилья.