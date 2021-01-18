Путин поручил до 1 августа определить статус апартаментов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 августа 2021 года обеспечить внесение в законы поправок, благодаря которым определится правовой статус апартаментов, пишет РБК.

Как заявлено на сайте Кремля, данное поручение было дано по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Вопрос о статусе апартаментов в России стал особенно активно обсуждаться осенью 2020 года. В ноябре замглавы Минстроя России Никита Стасишин сообщил, что в стране планируется введение запрета на строительство апартаментов, а также законодательное утверждение жилого статуса уже возведенных объектов. Позже о необходимости решения данного вопроса с апартаментами заявил и вице-премьер Марат Хуснуллин

В настоящий момент апартаменты юридически считаются нежилыми помещениями, их статус приравнен к коммерческой недвижимости. При строительстве апартаментов застройщики не обязаны обеспечивать жильцов детскими садами, школами, магазинами и другими важными объектами инфраструктуры.