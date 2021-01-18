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Путин поручил определить правовой статус апартаментов 

Лера Букина 1 час назад
Путин поручил до 1 августа определить статус апартаментов
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 августа 2021 года обеспечить внесение в законы поправок, благодаря которым определится правовой статус апартаментов, пишет РБК.
Как заявлено на сайте Кремля, данное поручение было дано по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Вопрос о статусе апартаментов в России стал особенно активно обсуждаться осенью 2020 года. В ноябре замглавы Минстроя России Никита Стасишин сообщил, что в стране планируется введение запрета на строительство апартаментов, а также законодательное утверждение жилого статуса уже возведенных объектов. Позже о необходимости решения данного вопроса с апартаментами заявил и вице-премьер Марат Хуснуллин.
В настоящий момент апартаменты юридически считаются нежилыми помещениями, их статус приравнен к коммерческой недвижимости. При строительстве апартаментов застройщики не обязаны обеспечивать жильцов детскими садами, школами, магазинами и другими важными объектами инфраструктуры.
Ранее «Рамблер» сообщал, что к декабрю 2020 года апартаменты в Москве резко подорожали. Так, цена квадратного метра выросла на 18%, до 367 тысяч рублей. Такие данные приводит агентство «Бон Тон».
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Комментарии
Недвижимость , Марат Хуснуллин , Никита Стасишин , Владимир Путин , Минстрой
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