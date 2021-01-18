По данным портала «Мир квартир», за год аренда жилья подорожала в 36 из 70 исследованных крупных городов, пишет «Российская газета».

Отмечается, что в 34 городах ставки сократились. Из 16 городов-миллионников рост цен наблюдался лишь в пяти — Новосибирске, Волгограде, Омске, Красноярске и Самаре.

Самое значительное падение цен на аренду зафиксировано в Казани — там съемные «однушки» стали дешевле на 9,5%, «двушки» — на 13%, «трешки» — на 16,8%. А также в Петербурге (-11,4%, -14,5% и -13,2%), Симферополе (-7,1%, -14,6% и -16,9%), Москве (-10,9%, -12,9% и -13,9%) и Ярославле (-0,3%, -8,4% и -21,8%).

Что касается другой половины городов, то там цены выросли. Особенно сильно — в Череповце, Мурманске, Чите, Якутске, и Улан-Удэ.

«В пятерку городов с самой подешевевшей арендой вошли обе столицы. Это во многом связано с оттоком рабочей силы из мегаполисов — отчасти из-за потери работы во время карантина, отчасти из-за открывшейся для многих возможности работать удаленно», — отмечает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Он считает, что в связи с этим граждане стали активно переезжать из центра на окраины и за город. Такая ситуация побуждает часть арендодателей снижать цены.