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В крупных городах России подешевела аренда жилья 

Лера Букина 58 минут назад
По данным портала «Мир квартир», за год аренда жилья подорожала в 36 из 70 исследованных крупных городов, пишет «Российская газета».
Отмечается, что в 34 городах ставки сократились. Из 16 городов-миллионников рост цен наблюдался лишь в пяти — Новосибирске, Волгограде, Омске, Красноярске и Самаре.
Самое значительное падение цен на аренду зафиксировано в Казани — там съемные «однушки» стали дешевле на 9,5%, «двушки» — на 13%, «трешки» — на 16,8%. А также в Петербурге (-11,4%, -14,5% и -13,2%), Симферополе (-7,1%, -14,6% и -16,9%), Москве (-10,9%, -12,9% и -13,9%) и Ярославле (-0,3%, -8,4% и -21,8%).
Эксперт: цены на аренду жилья снизятся в 2021 году
Что касается другой половины городов, то там цены выросли. Особенно сильно — в Череповце, Мурманске, Чите, Якутске, и Улан-Удэ.

«В пятерку городов с самой подешевевшей арендой вошли обе столицы. Это во многом связано с оттоком рабочей силы из мегаполисов — отчасти из-за потери работы во время карантина, отчасти из-за открывшейся для многих возможности работать удаленно», — отмечает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Он считает, что в связи с этим граждане стали активно переезжать из центра на окраины и за город. Такая ситуация побуждает часть арендодателей снижать цены.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, по прогнозам аналитиков в сфере недвижимости, цены на аренду жилья не будут расти в 2021 году. Напротив, они будут стагнировать и снижаться.
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Недвижимость , Видео , Павел Луценко , "Российская газета"
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