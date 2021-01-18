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Эксперты спрогнозировали подорожание апартаментов 

Лера Букина 5 часов назад
Эксперты спрогнозировали подорожание апартаментов на 15-20%
Фото: ТАСС
Опрошенные РИА Недвижимость эксперты спрогнозировали рост цен на апартаменты в связи с определением их правового статуса, пишет «Прайм».
Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа 2021 года внести поправки по правовому статусу «помещений в многофункциональных зданиях, в том числе используемых для проживания граждан», то есть определить правовой статус апартаментов.
По мнению руководителя направления первичной недвижимости в «Авито Недвижимость» Дмитрия Алексеева, подобное нововведение в законодательстве приведет к росту стоимости новых апартаментов как минимум на 10%, а для уже построенных комплексов — на 15%.
Руководитель департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Азбука Жилья» Ярослав Дарусенков считает, что степень повышения цен будет завить от того, какой именно статус получат апартаменты. По его словам, цены могут вырасти на 15-20% в том случае, если апартаменты приравняют к жилым помещениям. При назначении иного статуса рост будет не столь значительным — 3-5%, полагает эксперт.
Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов ожидает роста цен на апартаменты в размере 12%. Он считает, что в 2021 году стоимость на них будет увеличиваться даже немного быстрее, чем цены на квартиры.
Как заявила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая, термин «апартаменты» нуждается в четком определении.

«Формулировка должна давать исчерпывающий ответ на вопрос, чем апартаменты отличаются от гостиниц, офисов и любой другой некоммерческой недвижимости», — подчеркнула она.

Омбудсмен по защите прав предпринимателей в строительстве Дмитрий Котровский отметил, что любой статус апартаментов должен предполагать обязательства по строительству рядом с ними социальной инфраструктуры.
Ранее «Рамблер» сообщал, что правительство РФ решило «максимально узаконить» апартаменты. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что это нужно для того, чтобы люди понимали, чем апартаменты отличаются от простого жилья.
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Комментарии
Недвижимость , Марат Хуснуллин , Дмитрий Алексеев , Дмитрий Котровский , Мария Литинецкая , Алексей Попов , Ярослав Дарусенков , Владимир Путин , Правительство РФ , РИА Новости
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