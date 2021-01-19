В Москве зафиксировали рекордное число сделок со вторичным жильем 

В IV квартале 2020 года в Москве было зарегистрировано более 55,6 тысяч переходов прав на вторичное жилье, следует из данных Росреестра . Отмечается, что это на 34% больше, чем с июля по сентябрь (41,4 тысяч). Так, показатель октября-декабря 2020 года стал новым рекордом. Ранее историческим максимумом стал показатель IV квартала 2018 года (50,7 тысяч переходов).

В последнем месяце 2020 года в Москве зарегистрировано свыше 20,1 тысяч переходов прав собственности по договорам купли-продажи вторичной недвижимости.

По подсчетам Росреестра, всего в 2020 году в Москве было зарегистрировано 148,9 тысяч переходов прав на вторичное жилье.

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, после того, как в России была введена программа льготного кредитования, вслед за новостройками выросли продажи квартир в готовых домах. Так, в июне динамика составила 122%. Майданов связывает покупательскую активность с низкой доходностью по депозитам и ослаблением рубля.