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Россияне стали скупать коммерческие площади 

Лера Букина 51 минуту назад
Россияне стали скупать коммерческую недвижимость
Фото: РИА Новости
В 2020 году спрос на небольшие торговые помещения (60–90 кв. м) на первых этажах домов в России увеличился на 25–30%. Что касается маленьких офисов (30–50 кв. м), то спрос на них вырос на 10–15%, заявил «Известиям» руководитель направления коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Лескин.
Он отметил, что ряды покупателей помещений стрит-ритейла пополнились обычными людьми — сегодня их доля составляет 80%.
Директор по аналитике «Циан. Коммерческая недвижимость» Александр Павленко рассказал, что количество просмотров объявлений коммерческих помещений на продажу на первых этажах домов в крупных городах за год выросло на 13%.
Как заявил Лескин, в сегменте коммерческой недвижимости отмечен приток инвесторов, которые раньше приобретали жилье и сдавали его в аренду.
Партнер Colliers International Станислав Бибик отмечает, что увеличение спроса на помещения на первых этажах обусловлено тем, что из-за роста стоимости квартир доходность от их сдачи в аренду стала менее привлекательной. Так доходность от коммерческих помещений на первых этажах составляет 10-12% годовых в рублях, а квартир в аренду — 4-5%.
Лескин добавил, что коммерческие площади в 2020 году значительно упали в цене, дисконт доходит до 20-25% от начальной цены.
По оценкам Павленко, сегмент стрит-ритейла в городах-миллионниках, не учитывая Москву и Санкт-Петербург, снизился в цене на 4,5%. Цены на небольшие площади от 50 до 200 кв. м упали в среднем на 8,1%. Это, по его словам, привлекло столичных инвесторов, которые приобретают данные площади и сдают их в аренду ритейлерам.
Ранее «Рамблер» сообщал, что осенью 2020 года Москва выставила на продажу 27 помещений в центре города.
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Недвижимость , Александр Павленко , Станислав Бибик , Антон Лескин , газета "Известия"
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