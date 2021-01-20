Россияне стали скупать коммерческую недвижимость

В 2020 году спрос на небольшие торговые помещения (60–90 кв. м) на первых этажах домов в России увеличился на 25–30%. Что касается маленьких офисов (30–50 кв. м), то спрос на них вырос на 10–15%, заявил «Известиям» руководитель направления коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Лескин

Он отметил, что ряды покупателей помещений стрит-ритейла пополнились обычными людьми — сегодня их доля составляет 80%.

Директор по аналитике «Циан. Коммерческая недвижимость» Александр Павленко рассказал, что количество просмотров объявлений коммерческих помещений на продажу на первых этажах домов в крупных городах за год выросло на 13%.

Как заявил Лескин, в сегменте коммерческой недвижимости отмечен приток инвесторов, которые раньше приобретали жилье и сдавали его в аренду.

Партнер Colliers International Станислав Бибик отмечает, что увеличение спроса на помещения на первых этажах обусловлено тем, что из-за роста стоимости квартир доходность от их сдачи в аренду стала менее привлекательной. Так доходность от коммерческих помещений на первых этажах составляет 10-12% годовых в рублях, а квартир в аренду — 4-5%.

Лескин добавил, что коммерческие площади в 2020 году значительно упали в цене, дисконт доходит до 20-25% от начальной цены.

По оценкам Павленко, сегмент стрит-ритейла в городах-миллионниках, не учитывая Москву и Санкт-Петербург, снизился в цене на 4,5%. Цены на небольшие площади от 50 до 200 кв. м упали в среднем на 8,1%. Это, по его словам, привлекло столичных инвесторов, которые приобретают данные площади и сдают их в аренду ритейлерам.