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Как начать зарабатывать на недвижимости без ее покупки 

Лера Букина 5 часов назад
Эксперт рассказал о заработке на недвижимости без ее покупки
Фото: РИА Новости
В первой половине 2021 года средняя ставка по ипотеке с большой вероятностью продолжит медленный рост к уровню 7,5-8%, заявил «Российской газете» финансовый советник и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский. Он также отметил, что данный прогноз обусловлен ожиданием роста инфляции ближе к 5%.
Ранее ЦБ РФ заявил, что прохождение пика по инфляции прогнозируется в середине 2021 года. Эксперт подчеркнул, что росту инфляции могут способствовать такие факторы, как ослабление национальной валюты из-за усиления санкций и падение цен на нефть. По словам Капустянского, ключевая процентная ставка при столь ползучей инфляции может сохраниться на уровне 4,25%.
Эксперт также затронул вопрос о приобретении недвижимости в ипотеку. Он заявил, что 2021 год является подходящим временем для этого.
Капустянский также рассказал, как можно заработать на недвижимости без ее покупки. Например, он предлагает рассмотреть закрытые или открытые ПИФы, которые инвестируют в коммерческую или жилую недвижимость. Второй вариант, по его мнению, — покупка акций дивелоперов на российском и зарубежном рынках.
Отмечается, что REIT (инвестиционные трасты недвижимости) и ПИФы недвижимости являются финансовыми инструментами, которые доступны розничному инвестору.
Капустянский подчеркнул, что ПИФы на недвижимость — российский инструмент, по этой причине трудностей с покупкой не возникнет. Что касается цен за бумагу, то они, по его словам, являются минимальными. Он пояснил, что пай сегодня можно приобрести по цене до 200 рублей. Эксперт обратил внимание на то, что акции могут не только подниматься в цене, но и падать. REIT можно приобрести по цене до 100 долларов.
Для покупки ПИФов или REIT нужно иметь брокерский счет, позволяющий торговать на российском рынке — в случае с ПИФами и на международных — в случае с REIT, говорит он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов дал советы инвесторам по экономии в 2021 году. Им были названы решения, которые позволили бы сократить налоговые эффекты. В частности, он посоветовал инвесторам использовать ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) для возвращения части или всего уплаченного налога, в том числе по вкладу.
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Комментарии
Недвижимость , Цена на нефть , Прогноз эксперта , Ипотека , Валерий Емельянов , Иван Капустянский , Центральный банк России , "Российская газета"
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