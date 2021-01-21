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Прописку в апартаментах предложили узаконить 

Лера Букина 4 часа назад
В Совфеде заявили о необходимости узаконить прописку в апартаментах
Фото: РИА Новости
Статус апартаментов как нежилых помещений нужно регулировать, так как граждане при их покупке испытывают определенные неудобства в правовом смысле. Отрасль существует, и задача правительства направлена на то, чтобы сделать жизнь людям более комфортной. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству Олег Мельниченко в интервью «Парламентской газете».
Он также отметил, что несколько месяцев назад была создана рабочая группа, которая состояла из сенаторов, представителей Минстроя и экспертов. Работа данной группы направлена на правовое урегулирование статуса апартаментов. Как заявил Мельниченко, теперь они будут считаться новым видом жилого помещения.
Он также подчеркнул, что к апартаментам будут предъявляться иные требования. Например, на многофункциональные дома не будут распространяться вопросы признания их аварийными или подлежащими сносу или реконструкции, заявил Мельниченко.
Услуги ЖКХ будут считать владельцам апартаментам как для нежилых помещений. Однако, как отмечается, они будут лишены субсидий или компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Граждане, решившие приобретать апартаменты, должны знать, что они будут лишены любых налоговых преференций, и ставки будут, как у нежилых помещений.
В случае утверждения законопроекта поправки будут внесены в Жилищный кодекс, а граждане сразу смогут регистрироваться по месту проживания.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты спрогнозировали рост цен на апартаменты в связи с определением их правового статуса. Отмечается, что подорожание может достигнуть 15%.
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Комментарии 1
Недвижимость , Олег Мельниченко , Совет Федерации , Минстрой , Парламентская газета
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