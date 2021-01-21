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В Госдуме поддержали проект о «гаражной амнистии» 

Лера Букина 1 час назад
В Госдуме поддержали проект о «гаражной амнистии»
Фото: depositphotos.com
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о «гаражной амнистии», сообщает РИА Недвижимость.
Внесенный первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком и главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым законопроект разработан для того, чтобы создать правовые условия по оформлению прав граждан на такие объекты недвижимости, как гаражи. Ожидается, что он позволит россиянам оформить свои права на гаражи и землю под ними и предоставит возможность свободно распоряжаться этими объектами, защитить свои права.
Законопроект предусматривает механизм предоставления гражданам земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 года.
Определен перечень документов, которые необходимы для приобретения россиянами данных земельных участков.
Гражданам не надо будет самостоятельно заниматься кадастровым учетом объекта, так как его будет проводить орган местного самоуправления (МСУ).
Также граждан освободят от уплаты госпошлины при оформлении права собственности на гараж и землю, поскольку документы на регистрацию будут подаваться органом МСУ.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Росреестр предложил сделать гаражную амнистию бесплатной для россиян.
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Комментарии 2
Недвижимость , Андрей Турчак , Павел Крашенинников , Госдума , Совет Федерации , Конституционный комитет Госдумы , Росреестр , РИА Новости
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