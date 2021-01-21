В Госдуме поддержали проект о «гаражной амнистии» 

Внесенный первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком и главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым законопроект разработан для того, чтобы создать правовые условия по оформлению прав граждан на такие объекты недвижимости, как гаражи. Ожидается, что он позволит россиянам оформить свои права на гаражи и землю под ними и предоставит возможность свободно распоряжаться этими объектами, защитить свои права.

Законопроект предусматривает механизм предоставления гражданам земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 года.

Определен перечень документов, которые необходимы для приобретения россиянами данных земельных участков.

Гражданам не надо будет самостоятельно заниматься кадастровым учетом объекта, так как его будет проводить орган местного самоуправления (МСУ).

Также граждан освободят от уплаты госпошлины при оформлении права собственности на гараж и землю, поскольку документы на регистрацию будут подаваться органом МСУ.