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В России предложили ввести эскроу-счета для частных домов 

Лера Букина 3 часа назад
Минстрой предложил использовать эскроу-счета для частных домов
Фото: globallookpress.com
В России намерены ввести эскроу-счета для частных домов. Такая мера предусмотрена в проекте стратегии развития стройотрасли и ЖКХ РФ до 2035 года, пишут «Известия». Документ разработал Минстрой.
21 января в ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин отметил, что в российских регионах появились дисбалансы на рынке жилья, указав на то, что доступных вариантов квартир не хватает. Глава государства поручил чиновникам обсудить, что необходимо сделать для того, чтобы выровнять цены на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения.
Отмечается, что для решения проблемы необходимо развивать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В стратегии говорится, что в 2019 году средний размер частного дома составлял 139 кв. м, при этом стоимость 1 кв. м была ниже стоимости квартиры примерно в 1,5–2 раза. В связи с этим предлагается совершенствовать систему проектного финансирования строительства жилья, в том числе распространить ее на ИЖС, арендные дома и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК).
Это предполагает распространение эскроу-счетов на комплексное малоэтажное строительство с привлечением застройщиков, пояснил эксперт комиссии по СРО общественного совета при Минстрое, президент ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» Анвар Шамузафаров.
Он заявил, что в ближайшей перспективе это может привести к увеличению объемов предложения на рынке малоэтажного жилья примерно на 15–20%.
Девелоперы не должны потерять возможность использовать собственные деньги на строительство домов, как и в случае с многоквартирными проектами, заявила председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова.
Руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг Роста считает, что комплексный подход к строительству частных домов поспособствует росту предложения жилья, снижению издержек граждан при покупке объектов ИЖС, повышению прозрачности и доступности сектора аренды и максимальному упрощению приобретение собственного дома.
В целом участник рынка уверены, что распространение эскроу-счетов на малоэтажную застройку увеличит количество доступного жилья.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянам рассказали о сроках спада цен на жилье в 2021 году. Так, большинство опрошенных экспертов считают, что в 2021 году жилье в России либо перестанет дорожать вообще, либо рост цен, как минимум, замедлится.
Видео дня. Россияне стали экономить на продуктах
Комментарии
Недвижимость , Михаил Гольдберг , Ирина Булгакова , Владимир Путин , Анвар Шамузафаров , Госдума , Минстрой , газета "Известия"
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