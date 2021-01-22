Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.59
89.75
89.21
Прогноз
25.01 – 01.02
$
74.80
89.76
Индексы и котировки Brent
56.18
+0.32 Золото
1869.98
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2169
+0.0014
13.01
1.2155
13.01

Минстрой допустил корректировку льготной ипотеки 

Лера Букина 3 часа назад
Минстрой России выступает продление программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года. Об этом заявил глава министерства Ирек Файзуллин, пишет РБК.

«Наша позиция, что надо сохранять льготную ипотеку. Возможно, этот механизм надо скорректировать. И в этом плане мы получили поручение президента отработать совместно с ЦБ все сценарии, которые позволят сохранить спрос на жилье», — отметил он.

По словам министра, подорожание новостроек на фоне действия ипотеки под 6,5% годовых фиксируется только в центральных регионах. Он указал на то, что большинство субъектов не столкнулись со значительным ростом цен.
С предложением о продлении льготной ипотеки до конца 2021 года согласны в ВТБ. Там заявили, что в настоящее время каждый четвертый ипотечный кредит в России оформляется именно в рамках программы — объем выдач по ней превысил 1 трлн руб. В банке также отметили хороший показатель уровня дисциплины по оплатам, которые производятся гражданами, сообщает РБК.
Напомним, в конце октября власти России продлили программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что программу льготной ипотеки могут продлить до конца 2021 года. Отмечается, что к данному решению пришли участники совещания у президента РФ Владимира Путина.
Комментарии
Недвижимость , Видео , Владимир Путин , Ирек Файзуллин , Банк ВТБ , Минстрой , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение