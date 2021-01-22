Минстрой допустил корректировку льготной ипотеки 

«Наша позиция, что надо сохранять льготную ипотеку. Возможно, этот механизм надо скорректировать. И в этом плане мы получили поручение президента отработать совместно с ЦБ все сценарии, которые позволят сохранить спрос на жилье», — отметил он.

По словам министра, подорожание новостроек на фоне действия ипотеки под 6,5% годовых фиксируется только в центральных регионах. Он указал на то, что большинство субъектов не столкнулись со значительным ростом цен.

С предложением о продлении льготной ипотеки до конца 2021 года согласны в ВТБ . Там заявили, что в настоящее время каждый четвертый ипотечный кредит в России оформляется именно в рамках программы — объем выдач по ней превысил 1 трлн руб. В банке также отметили хороший показатель уровня дисциплины по оплатам, которые производятся гражданами, сообщает РБК.

Напомним, в конце октября власти России продлили программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года.