Время шумного ремонта в домах предложили сократить до трех дней

В России выступили с инициативой ограничить шумные ремонтные работы в жилых домах до трех дней в неделю.
В 2020 году в России был принят закон об удаленной работе, предусматривающий возможность перевода сотрудников на дистанционный режим при возникновении чрезвычайных ситуаций, отмечается в письме в адрес главы Минстроя Ирека Файзуллина. Документ был подписан первым зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты Артемом Кирьяновым, пишут «Известия».
Он заявил, что ситуация с пандемией коронавируса на сегодняшний день не урегулирована, отметив, что даже с ее окончанием из дома будет работать гораздо больше людей, чем ранее. По мнению Кирьянова, на эффективность удаленной работы влияют бытовые факторы, в частности, ремонт у соседей. Длительный шум негативным образом влияет на здоровье, отметил он.
В настоящее время на проведение шумных ремонтных работ в России отводится не более восьми часов в сутки, в воскресные и праздничные дни они запрещены. Также разрешен двухчасовой перерыв днем, напомнил Кирьянов.
В связи с дистанционным режимом работы и учебы предлагается изменить правила — ограничить разрешенное время на проведение шумных ремонтных работ до трех дней в неделю с сохранением «тихого часа», говорится в письме общественников. Исключение предлагается распространить на новые дома — до 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Генеральный директор ГК Smart Engineers Хусейн Плиев заявил, что он и его коллеги поддерживают данную идею, так как не все работы являются шумными, а лишь 10-15%.
Шумные работы можно распределить на разрешенные дни, а в остальные выполнять другие задачи, считает эксперт в сфере строительно-технической экспертизы Судебно-экспертной палаты РФ Антон Хайбрашев.
Необходимо проработать оптимальный режим ремонтных работ, считает член комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов. Он также отмечает, что отсутствие единых правил в РФ создает проблемы для граждан.
Ранее «Рамблер» сообщал, что введенные из-за пандемии ограничения заставили россиян заняться обустройством собственного дома. Отмечается, что из-за карантинных ограничений ремонт квартир подорожал на 18% в 2020 году.