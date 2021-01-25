Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
01.02 – 08.02
$
75.60
92.00
Индексы и котировки Brent
56.18
+0.32 Золото
1869.98
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2169
+0.0042
19.01
1.2127
13.01

Время шумного ремонта в жилых домах предложили ограничить 

Лера Букина 4 часа назад
Время шумного ремонта в домах предложили сократить до трех дней
Фото: globallookpress.com
В России выступили с инициативой ограничить шумные ремонтные работы в жилых домах до трех дней в неделю.
В 2020 году в России был принят закон об удаленной работе, предусматривающий возможность перевода сотрудников на дистанционный режим при возникновении чрезвычайных ситуаций, отмечается в письме в адрес главы Минстроя Ирека Файзуллина. Документ был подписан первым зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты Артемом Кирьяновым, пишут «Известия».
Он заявил, что ситуация с пандемией коронавируса на сегодняшний день не урегулирована, отметив, что даже с ее окончанием из дома будет работать гораздо больше людей, чем ранее. По мнению Кирьянова, на эффективность удаленной работы влияют бытовые факторы, в частности, ремонт у соседей. Длительный шум негативным образом влияет на здоровье, отметил он.
В настоящее время на проведение шумных ремонтных работ в России отводится не более восьми часов в сутки, в воскресные и праздничные дни они запрещены. Также разрешен двухчасовой перерыв днем, напомнил Кирьянов.
В связи с дистанционным режимом работы и учебы предлагается изменить правила — ограничить разрешенное время на проведение шумных ремонтных работ до трех дней в неделю с сохранением «тихого часа», говорится в письме общественников. Исключение предлагается распространить на новые дома — до 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Генеральный директор ГК Smart Engineers Хусейн Плиев заявил, что он и его коллеги поддерживают данную идею, так как не все работы являются шумными, а лишь 10-15%.
Шумные работы можно распределить на разрешенные дни, а в остальные выполнять другие задачи, считает эксперт в сфере строительно-технической экспертизы Судебно-экспертной палаты РФ Антон Хайбрашев.
Необходимо проработать оптимальный режим ремонтных работ, считает член комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов. Он также отмечает, что отсутствие единых правил в РФ создает проблемы для граждан.
Ранее «Рамблер» сообщал, что введенные из-за пандемии ограничения заставили россиян заняться обустройством собственного дома. Отмечается, что из-за карантинных ограничений ремонт квартир подорожал на 18% в 2020 году.
Видео дня. Программист и юрист оказались в топе высокооплачиваемых вакансий
Комментарии 1
Недвижимость , Илья Осипов , Артем Кирьянов , Ирек Файзуллин , Общественная палата России , Госдума , Минстрой , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение