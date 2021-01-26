Первичное жилье бизнес-класса в Москве подорожало на 15% 

За 2020 год средневзвешенная стоимость предложения на первичном рынке жилья бизнес-класса в Москве составила 328 тысяч рублей за квадратный метр. Данный показатель превысил прошлогодний на 15%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании Knight Frank.

Что касается среднего бюджета предложения жилья бизнес-класса, то он увеличился вслед за ростом цены квадратного метра, составив по итогам 2020 года 25,4 млн рублей. Средняя площадь квартир и апартаментов за прошедший год осталась на прежнем уровне и составила 77,5 кв. м.

«Если раньше большая часть предложения была сосредоточена в диапазоне 10-20 млн руб. за лот, то на конец 2020 г. 40% лотов представлены в бюджетах 20-30 млн руб (+19 п.п. за год)», — сказано в исследовании.

Отмечается, что подорожание наблюдалось на протяжении всего года, однако оно ускорилось в IV квартале после частичного снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. На значительный рост цен повлиял низкий за последние три года объем предложения.

Выход на рынок ряда жилых комплексов может стабилизировать баланс спроса и предложения, считает директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова . По ее мнению, это заставит девелоперов еще быстрее осваивать площадки строительства и выходить на рынок.