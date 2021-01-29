Экономисты предупредили о росте неплатежей по ипотеке

Программа льготной ипотеки, которая была запущена в России в апреле 2020 года и продлена до 1 июля 2021 года, значительно разогрела рынок недвижимости. В связи с низкими ставками и девальвацией рубля ипотека превратилась в один из наиболее популярных видов инвестиций. Однако эксперты еще некоторое время назад предупреждали о риске, что в определенный момент россияне не смогут обслуживать свои долги. В настоящее время такой сценарий кажется вполне реалистичным, пишет News.ru.

По последним данным Банка России, на 1 декабря 2020 года сумма просроченных ипотечных кредитов на балансах российских банков достигла 72 млрд рублей, что является рекордным показателем за всю историю жилищного кредитования в стране.

Трудности, связанные с обслуживанием кредитов, — следствия более глубоких экономических процессов, считает доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. На ситуацию с темпом роста просроченных кредитов будет влиять состояние экономике после различных шоков.

Отмечается, что объем рублевых «плохих кредитов» увеличился за год на 11,9%, а доля просроченных валютных кредитов на жилье, наоборот, сократилась на 16% (до 6,8 млрд рублей). Однако если «плохие кредиты в рублях» занимают лишь 0,8% в портфеле рублевой ипотеки, то валютные — 39,6% в соответствующем портфеле.

Ипотечный портфель российских банков увеличился на 21%, а его объем составил 8,9 трлн рублей. Важно заметить, что к началу декабря объем выданной с начала 2020 года ипотеки смог побить рекорд 2018 года.

Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский считает, что просрочка по ипотеке будет увеличиваться как минимум на протяжении ближайших двух лет. По его словам, суммарный объем просрочек на пике может достигать 3,5-4%.

Кричевский отметил, что в Банке России Минфине понимают, что 7-8% выданных в прошлом году ипотечных кредитов будут невозвратными, а купленные в залог квартиры будут реализованы через рынок либо перейдут на баланс банков. Речь идет о кредитах, которые были взяты «на скорую руку», кредитах, которые были оформлены без первоначального взноса, и о таких, в которых первоначальный взнос уплачивался с помощью потребительского кредита.