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Экономисты предупредили о кризисе неплатежей по ипотеке 

Лера Букина 18 минут назад
Экономисты предупредили о росте неплатежей по ипотеке
Фото: ТАСС
Программа льготной ипотеки, которая была запущена в России в апреле 2020 года и продлена до 1 июля 2021 года, значительно разогрела рынок недвижимости. В связи с низкими ставками и девальвацией рубля ипотека превратилась в один из наиболее популярных видов инвестиций. Однако эксперты еще некоторое время назад предупреждали о риске, что в определенный момент россияне не смогут обслуживать свои долги. В настоящее время такой сценарий кажется вполне реалистичным, пишет News.ru.
По последним данным Банка России, на 1 декабря 2020 года сумма просроченных ипотечных кредитов на балансах российских банков достигла 72 млрд рублей, что является рекордным показателем за всю историю жилищного кредитования в стране.
Трудности, связанные с обслуживанием кредитов, — следствия более глубоких экономических процессов, считает доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. На ситуацию с темпом роста просроченных кредитов будет влиять состояние экономике после различных шоков.
Отмечается, что объем рублевых «плохих кредитов» увеличился за год на 11,9%, а доля просроченных валютных кредитов на жилье, наоборот, сократилась на 16% (до 6,8 млрд рублей). Однако если «плохие кредиты в рублях» занимают лишь 0,8% в портфеле рублевой ипотеки, то валютные — 39,6% в соответствующем портфеле.
Ипотечный портфель российских банков увеличился на 21%, а его объем составил 8,9 трлн рублей. Важно заметить, что к началу декабря объем выданной с начала 2020 года ипотеки смог побить рекорд 2018 года.
Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский считает, что просрочка по ипотеке будет увеличиваться как минимум на протяжении ближайших двух лет. По его словам, суммарный объем просрочек на пике может достигать 3,5-4%.
Кричевский отметил, что в Банке России и Минфине понимают, что 7-8% выданных в прошлом году ипотечных кредитов будут невозвратными, а купленные в залог квартиры будут реализованы через рынок либо перейдут на баланс банков. Речь идет о кредитах, которые были взяты «на скорую руку», кредитах, которые были оформлены без первоначального взноса, и о таких, в которых первоначальный взнос уплачивался с помощью потребительского кредита.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Банк России ожидает роста «плохих» кредитов по итогам 2020 года до 20%-30% от общего числа реструктурированных российскими банками займов.
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Недвижимость , РУДН , Минфин , Центральный банк России
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