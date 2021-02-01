Минстрой предложил оборудовать новостройки зонами спасения на крышах

В России хотят начать строить многоэтажные дома с зонами спасения от чрезвычайных ситуаций (ЧС) на крышах, следует из проекта стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2035 года. Разработал данный документ Минстрой пишут «Известия».

В настоящее время уже есть квадрокоптеры, способные переносить грузы весом от 100 кг и более, заявил зампредседателя комитета по инженерным системам НОСТРОЙ, доцент МГСУ Алексей Бусахин. Он предположил, что в ближайшем будущем подобная техника будет использована и для спасения людей при ЧС.

МЧС занимается проработкой вопросов по использованию беспилотных воздушных судов (БВС) вертолетного типа среднего и тяжелого классов.

Текущие требования к строительству зданий предписывают, что в местах общего пользования домов от 28 м должны быть зоны спасения, в частности, для маломобильных граждан, отметил директор департамента по развитию продукта ГК «ФСК» Петр Кирилловский

Жилые комплексы, строящиеся в настоящий момент, не всегда соответствуют требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности. Например, в них отсутствуют подъездные пути к зданиям, часто площадки для размещения транспортных средств экстренных служб заняты припаркованными автомобилями, заявили в НОСТРОЙ.

По словам Бусахина, человек в случае пожара на нижних этажах вынужден бежать на крышу. По этой причине и предлагается построить специальные зоны безопасности — незадымляемое пространство со специальными противопожарными перегородками. Он указал и на то, что кровля должна быть покрыта несгораемыми материалами.

В связи с созданием дополнительных зон безопасности цена на жилье может увеличиться менее чем на 1%, заявил исполнительный директор ГК «Страна Девелопмент» Артем Божедомов.

Однако у исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова иная точка зрения на этот счет. По его мнению, застройщик не будет увеличивать стоимость квартир, а использует такие зоны как свое основное преимущество.