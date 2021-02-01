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Новостройки предложили оборудовать зонами спасения от ЧС на крышах 

Лера Букина 3 часа назад
Минстрой предложил оборудовать новостройки зонами спасения на крышах
Фото: ТАСС
В России хотят начать строить многоэтажные дома с зонами спасения от чрезвычайных ситуаций (ЧС) на крышах, следует из проекта стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2035 года. Разработал данный документ Минстрой, пишут «Известия».
В настоящее время уже есть квадрокоптеры, способные переносить грузы весом от 100 кг и более, заявил зампредседателя комитета по инженерным системам НОСТРОЙ, доцент МГСУ Алексей Бусахин. Он предположил, что в ближайшем будущем подобная техника будет использована и для спасения людей при ЧС.
МЧС занимается проработкой вопросов по использованию беспилотных воздушных судов (БВС) вертолетного типа среднего и тяжелого классов.
Текущие требования к строительству зданий предписывают, что в местах общего пользования домов от 28 м должны быть зоны спасения, в частности, для маломобильных граждан, отметил директор департамента по развитию продукта ГК «ФСК» Петр Кирилловский.
Жилые комплексы, строящиеся в настоящий момент, не всегда соответствуют требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности. Например, в них отсутствуют подъездные пути к зданиям, часто площадки для размещения транспортных средств экстренных служб заняты припаркованными автомобилями, заявили в НОСТРОЙ.
По словам Бусахина, человек в случае пожара на нижних этажах вынужден бежать на крышу. По этой причине и предлагается построить специальные зоны безопасности — незадымляемое пространство со специальными противопожарными перегородками. Он указал и на то, что кровля должна быть покрыта несгораемыми материалами.
В связи с созданием дополнительных зон безопасности цена на жилье может увеличиться менее чем на 1%, заявил исполнительный директор ГК «Страна Девелопмент» Артем Божедомов.
Однако у исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова иная точка зрения на этот счет. По его мнению, застройщик не будет увеличивать стоимость квартир, а использует такие зоны как свое основное преимущество.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России во время строительства жилых домов хотят использовать специальные системы воздухообмена против распространения инфекций.
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Недвижимость , Петр Кирилловский , МЧС , Минстрой , газета "Известия"
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