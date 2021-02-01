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Аналитики увидели признаки дефицита жилья бизнес-класса в Москве 

Лера Букина 3 часа назад
В Москве жилье бизнес-класса по-настоящему популярно: в IV квартале 2020 года было продано 7,2 тысяч квартир и апартаментов. На январь 2021 года в продаже осталось 8,6 тысяч лотов, пишет РБК со ссылкой на пресс-релиз Knight Frank.
Согласно подсчетам компании, нынешнего объема предложения может хватить на четыре-пять месяцев продаж. Директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова заявила, что такие низкие остатки фиксируются впервые за 20-летнюю историю анализа рынка.
В компании отмечают, что на ажиотажный спрос оказали влияние сниженные ставки по депозитам, доступная ипотека, а также ослабление российской валюты.
Кроме того, аналитики зафиксировали бум продаж на проекты, которые ранее не пользовались большим спросом.
Согласно статистике Est-a-Tet, в России также фиксируется антирекорд доступного объема новостроек бизнес-класса — по данным компании, в IV квартале 2020 года предложение упало на 17%.
Компания «Метриум» тоже подтверждает повышенный спрос на ЖК бизнес-класса. Популярность новостроек бизнес-класса в 2020 связана с высокой инвестиционной активностью жителей России. Так, в 2020 году на фоне мягкой кредитно-денежной политики Банка России многие граждане решили вывести деньги со счетов и вложить их в другие активы, отмечает управляющий партнер «Метриум» Мария Литинецкая.
Согласно данным Росреестра, за год спрос на новостройки Москвы в 2020 году увеличился на 62%, а декабрьские показатели стали максимальными за всю историю наблюдений, отмечает РБК.
Ранее «Рамблер» сообщал, что цены на квартиры в новостройках в 2021 году станут меньше на 5-10%. Такого мнения придерживаются эксперты в области недвижимости.
Комментарии
Недвижимость , Видео , Ольга Широкова , Мария Литинецкая , Центральный банк России , РБК
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