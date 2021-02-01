Аналитики увидели признаки дефицита жилья бизнес-класса в Москве 

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В Москве жилье бизнес-класса по-настоящему популярно: в IV квартале 2020 года было продано 7,2 тысяч квартир и апартаментов. На январь 2021 года в продаже осталось 8,6 тысяч лотов, пишет РБК со ссылкой на пресс-релиз Knight Frank.

Согласно подсчетам компании, нынешнего объема предложения может хватить на четыре-пять месяцев продаж. Директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова заявила, что такие низкие остатки фиксируются впервые за 20-летнюю историю анализа рынка.

В компании отмечают, что на ажиотажный спрос оказали влияние сниженные ставки по депозитам, доступная ипотека, а также ослабление российской валюты.

Кроме того, аналитики зафиксировали бум продаж на проекты, которые ранее не пользовались большим спросом.

Согласно статистике Est-a-Tet, в России также фиксируется антирекорд доступного объема новостроек бизнес-класса — по данным компании, в IV квартале 2020 года предложение упало на 17%.

Компания «Метриум» тоже подтверждает повышенный спрос на ЖК бизнес-класса. Популярность новостроек бизнес-класса в 2020 связана с высокой инвестиционной активностью жителей России. Так, в 2020 году на фоне мягкой кредитно-денежной политики Банка России многие граждане решили вывести деньги со счетов и вложить их в другие активы, отмечает управляющий партнер «Метриум» Мария Литинецкая

Согласно данным Росреестра, за год спрос на новостройки Москвы в 2020 году увеличился на 62%, а декабрьские показатели стали максимальными за всю историю наблюдений, отмечает РБК.