«Поэтому мы, конечно, попробуем эти вопросы тоже учесть, связанные с наследованием, потому что часто так бывает, что передавали по наследству, передавали какую-нибудь членскую книжку, а в свидетельство о наследовании это не попало, и, конечно, там будут возникать проблемы», — заявил Крашенинников.