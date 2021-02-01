В России ожидается продление срока «гаражной амнистии» на три месяца, до 1 марта 2026 года, чтобы не создавать ажиотаж в Росреестре среди граждан в конце года, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Об этом сообщает «Прайм».
Напомним, что ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о «гаражной амнистии». Как заявил Крашенинников, также будет проработан вопрос наследования.
«Поэтому мы, конечно, попробуем эти вопросы тоже учесть, связанные с наследованием, потому что часто так бывает, что передавали по наследству, передавали какую-нибудь членскую книжку, а в свидетельство о наследовании это не попало, и, конечно, там будут возникать проблемы», — заявил Крашенинников.
Ранее «Рамблер» сообщал, что «гаражную амнистию» предложили сделать в России бесплатной. Об этом рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.