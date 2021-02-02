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В Петербурге зафиксирован рекордный спрос на загородную недвижимость 

Лера Букина 40 минут назад
В Петербурге зафиксирован рекордный спрос на загородную недвижимость
Фото: Российская Газета
Количество сделок на загородном рынке Петербурга в 2020 году увеличилось вдвое к уровню 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость».

«В 2020 году на загородном рынке Петербурга зафиксирован исторический максимум спроса — 10,2 тыс. сделок с коттеджами, участками и таунхаусами. Это почти в два раза выше объема спроса за 2019 год (5,3 тыс. сделок) и на 36-41% превосходит результаты самых успешных лет (2013-2011 годах — соответственно 7,5-7,3 тыс. лотов)», — сказано в сообщении.

В структуре продаж за 2020 год остается многолетняя тенденция роста доли сделок с участками без подряда. Коттеджи и участки с подрядом и таунхаусы занимают по 5% в объеме продаж, отмечает руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошевая.
Совокупный объем предложения на загородном рынке на конец 2020 года составил 15,6 тысяч лотов. Данный показатель является минимальным за последние 10 лет. По словам Трошевой, основу предложения составляют участки без подряда — 93% от числа нереализованных лотов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Подмосковье выставлены на продажу 172 элитных особняка, стоимость каждого из которых более миллиарда рублей. Данные приводят в Skolkovo Realty.
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