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В России зафиксирован рост числа проблемных квартир на рынке 

Лера Букина 1 час назад
Риелторы сообщили о росте числа проблемных квартир на рынке
Фото: ТАСС
Риелторы и эксперты заявили об увеличении предложений о продаже квартир с проблемными документами. Это обусловлено ростом спроса на жилье и вымыванием наиболее качественных лотов с рынка, полагают опрошенные ТАСС участники рынка недвижимости.
Так, за полгода число таких объектов недвижимости на рынке вторичного жилья выросло в среднем на 15%, отмечает директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. По его словам, речь в основном идет о квартирах с долгами по ипотеке и за жилищно-коммунальные услуги или же о квартирах, которые принадлежат гражданам, находящимся на этапе банкротства.
Эксперт также отметил, что отдельную группу в общей структуре предложения составляют квартиры, находящиеся в залоге у банков. Также к рискованным вариантам относятся квартиры с обременением от банков, которые были приобретены с участием материнского капитала, говорит Хусаинов.
Число приемлемого по цене жилья на вторичном рынке России снижается уже более трех лет, говорит председатель совета директоров риэлторской компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.
Риелторы советуют досконально изучать все условия судебного решения. Если говорить о решении районного суда, которое вступило в силу недавно, существует большой риск того, что судебные действия с данным объектом продолжатся, а сделка может быть оспорена или расторгнута, заявила управляющий директор сети офисов недвижимости «Миэль» Юлия Антясова.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт сделал прогноз по ценам на недвижимость в 2021 году и рассказал, что лучше всего покупать залоговые квартиры у тех, кто не смог справиться с выплатами по ипотеке.
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Комментарии
Недвижимость , Ирина Доброхотова , Ильдар Хусаинов , Миэль , ИТАР-ТАСС
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