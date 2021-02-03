Риелторы сообщили о росте числа проблемных квартир на рынке

Риелторы и эксперты заявили об увеличении предложений о продаже квартир с проблемными документами. Это обусловлено ростом спроса на жилье и вымыванием наиболее качественных лотов с рынка, полагают опрошенные ТАСС участники рынка недвижимости.

Так, за полгода число таких объектов недвижимости на рынке вторичного жилья выросло в среднем на 15%, отмечает директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов . По его словам, речь в основном идет о квартирах с долгами по ипотеке и за жилищно-коммунальные услуги или же о квартирах, которые принадлежат гражданам, находящимся на этапе банкротства.

Эксперт также отметил, что отдельную группу в общей структуре предложения составляют квартиры, находящиеся в залоге у банков. Также к рискованным вариантам относятся квартиры с обременением от банков, которые были приобретены с участием материнского капитала, говорит Хусаинов.

Число приемлемого по цене жилья на вторичном рынке России снижается уже более трех лет, говорит председатель совета директоров риэлторской компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова

Риелторы советуют досконально изучать все условия судебного решения. Если говорить о решении районного суда, которое вступило в силу недавно, существует большой риск того, что судебные действия с данным объектом продолжатся, а сделка может быть оспорена или расторгнута, заявила управляющий директор сети офисов недвижимости «Миэль» Юлия Антясова.