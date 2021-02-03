В Москве снизилось предложение многокомнатного жилья 

За год (январь 2021-го к январю 2020-го) на вторичном рынке Москвы сократилось предложение наиболее просторных квартир — от трех и более комнат, пишет РБК со ссылкой на пресс-релиз риелторской компании «Инком-Недвижимость»

Отмечается, что в самом бюджетном ценовом сегменте раскуплено более половины выставленных на продажу лотов.

Что касается предложения одно— и двухкомнатных квартир, то оно сократилось за тот же период на 14%. В компании считают, что повышенный спрос на «вторичку» вызван общим покупательским ажиотажем.

«Однако есть причина, повлиявшая на сокращение числа именно многокомнатных объектов, — рост спроса за счет покупателей, переходящих с первичного рынка жилья на вторичный», — рассказал руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

По его словам, спрос на многокомнатные лоты в новостройках Москвы за год увеличился на 30%, несмотря на то что доля таких объектов в предложении не столь велика — 39% против 47% на вторичном рынке. Такое положение вызвало смещение спроса в сегмент «вторички», особенно в самой доступной ценовой категории.

В компании также отметили, что предложение самых бюджетных «трешек» в Москве упало с начала 2020 года на 59%, четырех— и пятикомнатных квартир — на 41%.

Спрос на многокомнатные лоты вторичного фонда подстегивает готовность владельцев такого жилья к торгу. В 70% случаев продавцы соглашаются сделать скидку, средний ее размер сотавляет 8%, рассказали в «Инкоме».