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В Москве снизилось предложение многокомнатного жилья 

Лера Букина 3 часа назад
В Москве снизилось предложение многокомнатного жилья
Фото: ТАСС
За год (январь 2021-го к январю 2020-го) на вторичном рынке Москвы сократилось предложение наиболее просторных квартир — от трех и более комнат, пишет РБК со ссылкой на пресс-релиз риелторской компании «Инком-Недвижимость».
Отмечается, что в самом бюджетном ценовом сегменте раскуплено более половины выставленных на продажу лотов.
Что касается предложения одно— и двухкомнатных квартир, то оно сократилось за тот же период на 14%. В компании считают, что повышенный спрос на «вторичку» вызван общим покупательским ажиотажем.

«Однако есть причина, повлиявшая на сокращение числа именно многокомнатных объектов, — рост спроса за счет покупателей, переходящих с первичного рынка жилья на вторичный», — рассказал руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

По его словам, спрос на многокомнатные лоты в новостройках Москвы за год увеличился на 30%, несмотря на то что доля таких объектов в предложении не столь велика — 39% против 47% на вторичном рынке. Такое положение вызвало смещение спроса в сегмент «вторички», особенно в самой доступной ценовой категории.
В компании также отметили, что предложение самых бюджетных «трешек» в Москве упало с начала 2020 года на 59%, четырех— и пятикомнатных квартир — на 41%.
Спрос на многокомнатные лоты вторичного фонда подстегивает готовность владельцев такого жилья к торгу. В 70% случаев продавцы соглашаются сделать скидку, средний ее размер сотавляет 8%, рассказали в «Инкоме».
Ранее «Рамблер» сообщал, что квартиры в новостройках Москвы и Подмосковья в 2020 году значительно подорожали. Об этом сказано в исследовании риелторской компании «Инком-Недвижимость.
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Комментарии 1
Недвижимость , Дмитрий Таганов , Инком-Недвижимость , РБК
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