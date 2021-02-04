Средний частный дом в России подорожал до 5,9 млн рублей

Средняя цена загородного дома в России увеличилась по итогам 2020 года на 7,3%, до 5,9 млн рублей против 5,5 млн рублей годом ранее. Средняя площадь дома в продаже — 152 квадратных метра, пишет РБК со ссылкой на данные аналитического отчета сервиса объявлений ЦИАН

Отмечается, что загородный сегмент дорожает средними темпами в отличие от городского. Согласно данным сервиса «Авито Недвижимость», средняя стоимость загородных домов в Московской области увеличилась на 10%, в Ленинградской области — на 14%.

Также стало известно, что в 2020 году быстрее, чем в среднем по России, росли в цене загородные дома на курортах и в экономически развитых регионах с высокой платежеспособностью населения. ЦИАН оценил рост цен в Краснодарском крае в 18%, в Севастополе — в 13,5%, на Алтае — в 19,5%.

Рост спроса в загородном сегменте спровоцировал запуск программы льготной ипотеки, расширение возможностей использования материнского капитала для строительства домов, а также продление «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года, заявил руководитель направления первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев . Также, по его словам, этому способствовал переход на удаленный режим работы и учебы.

На развитие ситуации будут оказывать влияние меры поддержки индивидуального жилищного строительства, считает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов