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В Москве вырос спрос на совместную аренду квартир 

Лера Букина 2 часа назад
В Москве вырос спрос на совместную аренду квартир
Фото: ТАСС
Арендаторы жилья в Москве настроены на экономию, и в общей структуре заявок на поиск жилья доля граждан, планирующих снимать квартиру в складчину, выросла на 12%, пишет РБК со ссылкой на пресс-релиз риелторской компании «Инком-Недвижимость».
Отмечается, что число студентов среди тех, кто хотел бы снять квартиру в складчину, значительно уменьшилось — с 35% до 17%. Заметно увеличилась доля тех, кто приехал из других регионов России или стран в Москву, в частности, семей с детьми.
Спрос на аренду квартир в Москве в январе 2021 года в общей сложности сократился в годовом выражении на 15%. Это, по мнению аналитиков, обусловлено мерами, которые были приняты для борьбы с пандемией коронавируса. Поясняется, что данные меры и спровоцировали отток части работников.
По мнению риелторов, кризис оказался не столь глубоким по своим последствиям для рынка аренды, как после обвала рубля в 2014 году, когда 35% договоров найма было расторгнуто досрочно.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2021 году стоимость аренды жилья в Москве может увеличиться на 10–12%. Так считают аналитики «Дом.РФ».
Видео дня. Эксперт рассказал о ценах на аренду жилья в Москве
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Недвижимость , Инком-Недвижимость , РБК
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