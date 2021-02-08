Балашиха возглавила рейтинг городов по росту стоимости «вторички»

Город Балашиха Московской области занял первую строчку в рейтинге городов России по росту цен на вторичном рынке недвижимости с января 2020 года по январь 2021 года. Так, за год вторичное жилье в Балашихе подорожало на 21,32% — с 92,5 тыс. рублей за 1 кв. м до 112,2 тыс. рублей за 1 кв. м, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании SRG.

Вторую строчку занял Санкт-Петербург. В январе 2020 года квартира в Северной столице в среднем стоила 116,7 тыс. за 1 кв. м, а в январе 2021 года — уже 141,1 тыс. рублей. Что касается годового прироста цен на жилье, то он составил 20,93%.

Третью строчку занял Сочи (+18,41%). Квартиры здесь выросли в цене со 106,1 тыс. рублей за квадратный метр в 2020-м до 125,78 тыс. рублей в 2021-м.

Также в пятерке оказались Калининград и Москва. В российской столице годом ранее вторичное жилье стоило в среднем 204,6 тыс. за «квадрат», а в январе 2021-го — 239,2 тыс. рублей. Также отмечается, что в конце 2020 года в Москве был отмечен рекордный спрос на вторичное жилье — 55,6 тыс. сделок в четвертом квартале 2020 года.

Ростов-на-Дону, Тольятти, Астрахань, Магнитогорск и Самара стали городами с наименьшим приростом цен на жилье в 2020 году.