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Банки выдали рекордный объем ипотечных кредитов в январе 

Лера Букина 27 минут назад
Банки выдали рекордный объем ипотечных кредитов в январе
Фото: globallookpress.com
На ипотечном рынке установлен рекорд по выдачам кредитов в январе в сравнении с такими же периодами предыдущих лет, пишет РБК со ссылкой на предварительную оценку «Дом.РФ» и Frank RG. Так, всего в январе было выдано 96 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму в размере 265 млрд рублей.
По данным Банка России, в 2020 году в январе было выдано 78 тысяч кредитов на 189 млрд рублей. Так, выдачи кредитов увеличились на 19% в количественном выражении и на 29% в денежном.
Однако результат первого месяца 2021 года заметно ниже декабрьских выдач (560 млрд рублей). Ситуация обусловлена длительными новогодними праздниками, заявил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.
Он напомнил, что в России на рынке новостроек действуют ипотечные программы с госучастием, в частности, программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, которой год назад еще не было.
В 2020 году банки за 12 месяцев выдали ипотечных кредитов на 4,3 трлн рублей на фоне снижения ставок и запуска льготной ипотечной программы.
Также отмечается, что действие программы льготной ипотеки истекает 1 июля 2021 года. В настоящее время в правительстве обсуждается вопрос ее продления. При этом Банк России не одобряет продолжение мер поддержки в нынешнем виде.
Ранее «Рамблер» сообщал, что при отмене программы льготной ипотеки в стране вырастут цены на недвижимость. Такого мнения придерживаются экономисты.
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Недвижимость , Личный счет , Михаил Гольдберг , Центральный банк России , РБК
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