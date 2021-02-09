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Аренда элитной недвижимости в России подорожала 

Лера Букина 4 часа назад
Аренда элитной недвижимости подорожала
Фото: ТАСС
Российский рынок аренды элитной недвижимости в январе 2021 года вернулся к допандемийным показателям. Ставка спроса увеличилась на 7% в сравнении с таким же периодом 2020 года, составив 282 тысячи рублей за лот в месяц, заявили РИА Недвижимость в международном агентстве элитной недвижимости Savills.

«Рынок заметно стабилизируется, разрыв между ставками аренды спроса и предложения сократился до минимальных значений, что говорит о потенциале дальнейшего активного развития сегмента», — подчеркнул собеседник агентства.

В январе 2021 года зафиксировано максимальное число обращений от потенциальных арендаторов за последний год. Количество заключенных сделок по аренде квартир стало впервые сопоставимо с докризисными показателями. По словам собеседника агентства, количество запросов находится на уровне конца 2019 года. Однако он отмечает, что показатели в настоящее время отстают от января 2020 года на 10%.
Что касается средневзвешенного бюджета предложения, то он изменился не столь сильно, составив 334,3 тысячи рублей за объект в месяц, подчеркнул он.
Еще год назад практически в равных долях спрос формировали иностранные и российские арендаторы. Сегодня же на фоне действующих ограничений из-за последствий пандемии коронавируса во многих странах доля россиян превалирует и составляет 75%, сообщил собеседник РИА Недвижимость.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2021 году стоимость аренды жилья в Москве может подняться на 10–12%. Такой прогноз дают аналитики «Дом.РФ».
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Недвижимость , РИА Новости
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