Максим Решетников. Льготная ипотека под 6,5% спровоцировала локальные перегревы рынка в некоторых регионах. В ходе принятия решения о ее продолжении необходимо учитывать уровень доходов населения. Об этом, как пишет «Прайм», заявил во время выступления в Госдуме глава Минэкономразвития РФ

«В ряде субъектов она, конечно, вызвала локальные перегревы рынка, особенно мы видим по Дальнему Востоку большой рост цен и так далее. С этим мы разбираемся, министерство строительства разбирается», — цитирует агентство министра.

При этом он отметил, что в ряде регионов вообще не было первичного рынка, а теперь «есть какая-то доходность и есть какая-то заинтересованность строить».

По словам Решетникова, самыми крупными бенефициарами программы льготной ипотеки выступили крупные города, которые за счет этого «продолжают втягивать» население в себя.