Россияне рефинансировали рекордный объем ипотечных кредитов 

В 2021 году граждане России рефинансировали 234 тысячи ипотечных кредитов на сумму около 600 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на аналитический центр ДОМ.РФ. Так, в сравнении с 2019 годом доля рефинансирования в общей выдаче ипотеки увеличилась больше чем в два раза — до 13,7%. Это связано со значительным снижением ставок по жилищным займам в России, говорят авторы исследования.

Согласно данным Банка России, средневзвешенная процентная ставка по ипотеке сократилась c 9% в декабре 2019 года до 7,36% в декабре 2020 года. Это обусловлено программой льготной ипотеки, которая была введена весной 2020 года.

Эксперты предостерегают о негативных последствиях бума рефинансирования ипотеки. Есть опасения, что скоро граждане не будут иметь возможности платить по взятым ранее обязательствам, говорит советник первого заместителя председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Ирина Данилина

Специалисты прогнозируют, что тренд массового рефинансирования будет сохранен как минимум до июля 2021 года, то есть до тех пор, пока действует программа льготной ипотеки. Но в будущем темпы ипотечного кредитования и рефинансирования будут снижаться, считают они.

Прогнозируется и то, что Банк России возьмет курс на повышение ключевой ставки, от которой зависят и ипотечные ставки. Александр Дужников, сооснователь федерального портала о недвижимости Move.ru, считает, что она начнет постепенно повышаться в июле — по 0,25–0,75 п.п. в год в ближайшие пару лет.

Что касается запаса прочности на 2021 год, то он, по мнению председателя правления банка «Фридом Финанс» Геннадия Салыча, еще существует, так как потенциал падения ключевой ставки еще не отыгран.