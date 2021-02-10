Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
15.02 – 22.02
$
73.00
87.53
Индексы и котировки Brent
61.37
+0.33 Золото
1842.96
–0.11 РТС
1457.87
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
10.02
1.2131
+0.0005
28.01
1.2126
05.02
27.01

Названы риски потери ипотечного жилья 

Лера Букина 1 час назад
Эксперт предупредил о рисках потери ипотечного жилья
Фото: ТАСС
Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал агентству «Прайм» о рисках лишения ипотечной квартиры.
Он утверждает, что при покупке в ипотеку вторичного жилья такой риск повышается. В таком случае любого рода нарушения и недочеты при сделке могут стать фатальными, даже если покупатель не виноват, говорит Кричевский.

«С новостройками все предельно просто — никаких вопросов со стороны банка не будет до тех пор, пока заемщик вовремя вносит платежи», — отметил Кричевский.

Отсутствие страховки — не повод для расторжения ипотечного договора с гражданином, но это может оказать влияние на ставку по кредиту, говорит он.
Что касается вторичного жилья, то против покупателя может сыграть ряд факторов. Под этим подразумевается рента, право пожизненного пользования, материнский капитал и право детей на долю в квартире, мошенничество через доверенность или поддельный паспорт. Нужно тщательно проверять приобретаемое жилье, в идеале — через опытного брокера или юриста, советует эксперт. Сделку нужно заверить у нотариуса.
Если имеется даже небольшое сомнение, необходимо приостановить или отменить сделку.
Кроме того, необходимо проверять долги по ЖКХ перед покупкой, не забывать самому оплачивать эти счета, так как просрочка более шести месяцев является основанием для подачи управляющей компанией заявления в суд, добавил Кричевский.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты предупредили о кризисе неплатежей по ипотеке.
Видео дня. Маткапитал могут разрешить инвестировать в ценные бумаги
Комментарии
Недвижимость
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение