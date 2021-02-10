Эксперт предупредил о рисках потери ипотечного жилья

Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал агентству «Прайм» о рисках лишения ипотечной квартиры.

Он утверждает, что при покупке в ипотеку вторичного жилья такой риск повышается. В таком случае любого рода нарушения и недочеты при сделке могут стать фатальными, даже если покупатель не виноват, говорит Кричевский.

«С новостройками все предельно просто — никаких вопросов со стороны банка не будет до тех пор, пока заемщик вовремя вносит платежи», — отметил Кричевский.

Отсутствие страховки — не повод для расторжения ипотечного договора с гражданином, но это может оказать влияние на ставку по кредиту, говорит он.

Что касается вторичного жилья, то против покупателя может сыграть ряд факторов. Под этим подразумевается рента, право пожизненного пользования, материнский капитал и право детей на долю в квартире, мошенничество через доверенность или поддельный паспорт. Нужно тщательно проверять приобретаемое жилье, в идеале — через опытного брокера или юриста, советует эксперт. Сделку нужно заверить у нотариуса.

Если имеется даже небольшое сомнение, необходимо приостановить или отменить сделку.

Кроме того, необходимо проверять долги по ЖКХ перед покупкой, не забывать самому оплачивать эти счета, так как просрочка более шести месяцев является основанием для подачи управляющей компанией заявления в суд, добавил Кричевский.