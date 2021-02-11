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Мутко предложил изменить программу льготной ипотеки 

Лера Букина 53 минуты назад
Программу льготной ипотеки под 6,5% после 1 июля 2021 года необходимо продлить, но для этого нужно внести в нее изменения, заявил РБК гендиректор корпорации «Дом.РФ» Виталий Мутко.
Он также указал на то, что действие программы в тех регионах, где цены на жилье увеличились особенно сильно, необходимо прекратить. По его мнению, увеличение стоимости больше чем на 19% нивелирует эффект от программы.
Мутко напомнил, что программа льготной ипотеки была создана для оказания поддержки гражданам, у которых упали доходы. По его мнению, если застройщик или покупатель перестанет получать выгоду от программы, ее будет необходимо либо корректировать, либо закрывать и переводить в меры социальной поддержки.
Мутко также предположил, что если в регионах, в которых значительно увеличились цены, отменить льготную ипотеку, то застройщики станут понижать цены сами.
Минэкономразвития назвало последствия льготной ипотеки
Отмечается, что 2020 год стал рекордным для российского ипотечного рынка, так как в течение него было выдано кредитов на сумму 4,3 трлн рублей. Кроме того, было выдано 345,6 тысяч льготных ипотечных кредитов на сумму более 1 трлн рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что льготная ипотека под 6,5% спровоцировала локальные перегревы рынка в некоторых регионах. В ходе принятия решения о ее продлении необходимо учитывать уровень доходов населения, заявил во время выступления в Госдуме глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
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Недвижимость , Видео , Максим Решетников , Виталий Мутко , Госдума , Минэкономразвития , РБК
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