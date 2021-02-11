Программу льготной ипотеки под 6,5% после 1 июля 2021 года необходимо продлить, но для этого нужно внести в нее изменения, заявил РБК гендиректор корпорации «Дом.РФ» Виталий Мутко

Он также указал на то, что действие программы в тех регионах, где цены на жилье увеличились особенно сильно, необходимо прекратить. По его мнению, увеличение стоимости больше чем на 19% нивелирует эффект от программы.

Мутко напомнил, что программа льготной ипотеки была создана для оказания поддержки гражданам, у которых упали доходы. По его мнению, если застройщик или покупатель перестанет получать выгоду от программы, ее будет необходимо либо корректировать, либо закрывать и переводить в меры социальной поддержки.

Мутко также предположил, что если в регионах, в которых значительно увеличились цены, отменить льготную ипотеку, то застройщики станут понижать цены сами.

Отмечается, что 2020 год стал рекордным для российского ипотечного рынка, так как в течение него было выдано кредитов на сумму 4,3 трлн рублей. Кроме того, было выдано 345,6 тысяч льготных ипотечных кредитов на сумму более 1 трлн рублей.