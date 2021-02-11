Каждая пятая семья с 2009 года воспользовалась ипотекой

В период с 2009 года по 2020 год жители России взяли около 10,5 млн ипотечных кредитов на общую сумму 20 трлн рублей. Это означает, что жильем через займ обзавелась каждая пятая семья, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование сервиса для поиска недвижимости ЦИАН

Согласно данным компании, наибольшее число кредитов в пересчете на число семей в обозначенный период было выдано в Тюменской области — один займ на 2,6 семьи. В число лидеров также вошли Татарстан, Удмуртия, Чувашия и Якутия.

Наиболее низкие показатели зафиксированы в Ингушетии, где на 36 семей приходится один жилищный займ. Следом за этим регионом идут Чечня и Дагестан.

По словам аналитиков, регионы, лидирующие по количеству выданных ипотечных кредитов, на 80% совпадают с теми, где зафиксирован самый большой объем ввода жилья девелоперами.

В регионах со сниженной активностью жителей в данном сегменте рынка фиксируется дефицит нового строительства. По этой причине добиться равномерного поднятия обеспеченности жильем в России лишь с помощью снижения ставок невозможно, подчеркнул руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов