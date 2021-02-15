Молодежь стала реже брать ипотеку 

Российская молодежь за последние пять лет стала реже брать ипотеку: доля заемщиков моложе 30 лет сократилась на 9,7 процентного пункта, до 21,1%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Национального бюро кредитных историй.

Это обусловлено тем, что банки не готовы выдавать ссуды заемщикам, у которых нет кредитной истории.

Также отмечается, что за пять лет немного уменьшилась доля заемщиков от 50-60 лет в структуре выданных ипотечных кредитов — на 0,5 процентного пункта, до 7,8%. Но важно заметить, что в 2020 году их доля стала больше на 0,3 процентного пункта.

Что касается остальных возрастных групп, то за последние пять лет они наращивали свое присутствие на ипотечном рынке. Наибольшая доля выдач отмечается у возрастной категории 40-50 лет — она увеличилась на 5,1 процентного пункта. За 2020 год — на 1 п.п.

Чуть меньше выросла доля граждан от 30 до 40 лет — на 4,6 процентного пункта за 5 лет и на 0,2 процентного пункта за 2020 год, до 46,4% (традиционно самая массовая группа ипотечных заемщиков). Кроме того, заемщики старше 60 лет также стали брать больше кредитов на покупку жилья: их доля с 2015 года увеличилась на 0,6 процентного пункта, до 0,9%.

В 2020 году значительно увеличилась доля рефинансированных ипотечных кредитов. Это значит, что одни и те же заемщики в 2015 и 2020 годах могли фигурировать в разных возрастных категориях заемщиков по выданным кредитам, говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков