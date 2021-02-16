Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
22.02 – 01.03
$
73.10
89.49
Индексы и котировки Brent
63.10
–0.06 Золото
1794.94
+0.18 РТС
1496.40
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.02
1.2111
+0.0078
03.02
1.2033
12.02
03.02

Названа минимальная стоимость аренды жилья в Москве 

Лера Букина 2 часа назад
Риелторы составили рейтинг квартир с низкой стоимостью аренды
Фото: ТАСС
Стоимость съемных квартир в Москве в феврале 2021 года начинается от 22 тысяч рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на пресс-релиз риелторской компании «Инком-Недвижимость».
Самой дешевой квартирой в базе компании оказалась «однушка» в Восточном Бирюлево, которую сдают за 22 тысяч рублей в месяц. 35-метровая квартира располагается на втором этаже панельной 12-этажки. Сам дом располагается достаточно далеко от ближайшей станции метро — дорога до «Царицыно» занимает не менее 20 минут транспортом.
Вторую строчку в рейтинге самых дешевых съемных квартир занимает 40-метровая хорошо отремонтированная «однушка» с застекленной лоджией, но за кольцевой автодорогой. Данная квартира располагается на пятом этаже 12-этажного дома на улице Адмирала Лазарева в Южном Бутово. Метро находится в пяти минутах ходьбы от дома. Аренда такого жилья стоит 24 тысячи рублей в месяц.
Третью строчку занимает двухкомнатная квартира площадью 45 кв. м, которую сдают за 25 тысяч рублей в месяц. Данное жилье находится на третьем этаже панельной 12-этажки на Уральской улице (район Гольяново). Станция метро «Щелковская» находится в 20 минутах ходьбы от жилья. В квартире практически ничего нет из мебели, однако владелец готов докупить ее и технику по согласованию с жильцами.
Эксперты агентства недвижимости «Азбука жилья» нашли более дешевые варианты в аренду — это микростудии площадью 10–20 кв. м. Подобных квартир под сдачу в Москве около 250. Ставки на них в Новой Москве стартуют от 16 тысяч рублей, в Старой Москве — от 18 тысяч рублей в месяц.
Отмечается, что существует еще более доступные варианты в открытых базах, в частности, в ЦИАН. Там размещено 91 объявление об аренде жилья в бюджете до 22 тысяч рублей в месяц.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве на 12% вырос спрос на совместную аренду квартир.
Видео дня. Мишустин поручил к апрелю собрать реальные данные о зарплатах бюджетников
Комментарии
Недвижимость , Инком-Недвижимость , ЦИАН , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение