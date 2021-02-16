Риелторы составили рейтинг квартир с низкой стоимостью аренды

Стоимость съемных квартир в Москве в феврале 2021 года начинается от 22 тысяч рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на пресс-релиз риелторской компании «Инком-Недвижимость»

Самой дешевой квартирой в базе компании оказалась «однушка» в Восточном Бирюлево, которую сдают за 22 тысяч рублей в месяц. 35-метровая квартира располагается на втором этаже панельной 12-этажки. Сам дом располагается достаточно далеко от ближайшей станции метро — дорога до «Царицыно» занимает не менее 20 минут транспортом.

Вторую строчку в рейтинге самых дешевых съемных квартир занимает 40-метровая хорошо отремонтированная «однушка» с застекленной лоджией, но за кольцевой автодорогой. Данная квартира располагается на пятом этаже 12-этажного дома на улице Адмирала Лазарева в Южном Бутово. Метро находится в пяти минутах ходьбы от дома. Аренда такого жилья стоит 24 тысячи рублей в месяц.

Третью строчку занимает двухкомнатная квартира площадью 45 кв. м, которую сдают за 25 тысяч рублей в месяц. Данное жилье находится на третьем этаже панельной 12-этажки на Уральской улице (район Гольяново). Станция метро «Щелковская» находится в 20 минутах ходьбы от жилья. В квартире практически ничего нет из мебели, однако владелец готов докупить ее и технику по согласованию с жильцами.

Эксперты агентства недвижимости «Азбука жилья» нашли более дешевые варианты в аренду — это микростудии площадью 10–20 кв. м. Подобных квартир под сдачу в Москве около 250. Ставки на них в Новой Москве стартуют от 16 тысяч рублей, в Старой Москве — от 18 тысяч рублей в месяц.

Отмечается, что существует еще более доступные варианты в открытых базах, в частности, в ЦИАН . Там размещено 91 объявление об аренде жилья в бюджете до 22 тысяч рублей в месяц.