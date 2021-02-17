В Москве предложили ограничить рост плотности застройки

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В Москве и Подмосковье намерены ограничить неконтролируемый рост плотности застройки и численности населения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект стратегии развития стройотрасли до 2035 года.

Документ разработал Минстрой . Подразумевается ограничение этажности застройки и развитие скоростных магистралей и автодорожной сети. Кроме того, планируется создавать за пределами города современные рабочие места.

Предполагается включение в градостроительные документы столицы обязательных требований по высотности и плотности застройки в зависимости от района, отметила президент «Национального жилищного конгресса», председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова

Кроме того, необходимо более понятно прописать требования по обеспечению новых домов необходимой инфраструктурой, в частности парковочными местами, подчеркнула эксперт.

Комфортная жизнь в доме подразумевает плотность населения не выше 450 человек на гектар, или 25 тысяч кв. м жилья на ту же площадь, пояснил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский

По его словам, в настоящее время в ряде регионов Москвы, в частности, в Марьино, данная норма превышена практически в два раза.

Также эксперт подчеркнул, что застройка уплотняется за счет появления высотных зданий.

В 2012 году уже принимали схему ограничения высоты новостроек в 75 м, подчеркнул совладелец девелоперской «Группы Родина» Владимир Щекин. В современных домах высота потолков достигает 2,6–2,7 м, соответственно, 75 м вместе с цоколем и крышей — это около 24 этажей, отметил ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов