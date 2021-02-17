В ВТБ предсказали замедление роста цен на недвижимость 

В 2021 году рост цен на недвижимость в России замедлится и не будет превышать уровня инфляции в 4%, следует из данных экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (входит в группу ВТБ ).

Такой эффект ожидается от стабилизации уровня ипотечных ставок, уменьшения инвестиционного спроса на недвижимость и роста объемов ввода нового жилья, говорится в сообщении.

Отмечается, что на фоне пандемии в 2020 году объем ввода жилья в эксплуатацию сократился. Но аналитики ожидают улучшения ситуации при настоящей позитивной динамике, которая будет поддерживаться дальнейшей вакцинацией населения.

Кроме того, нацпроект «Жилье и городская среда» подразумевает рост объемов ежегодно вводимого в эксплуатацию жилья до 120 миллионов квадратных метров к 2030 году.

«С ростом количества предложений на рынке повышательная динамика цен должна приобрести менее выраженный характер, так как покупателям будет доступно множество объектов "на любой кошелек"», — отмечает гендиректор компании «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

Прогнозируется аналитиками в 2021 году и перераспределение части спроса с первичного на вторичный рынок, который в 2020 году заметно отставал по увеличению цен.

Так, «Метр квадратный» ожидает сокращения инвестиционного спроса россиян на недвижимость, что должно привести к устойчивости рынка. Также прогнозируется стабилизация уровня ставок по ипотеке при сохранении льготных кредитов.