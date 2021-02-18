Москва и Петербург показали низкие темпы строительства 

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Первое место среди крупнейших регионов России по темпам запуска новых проектов строительства жилья в 2020 году занял Приморский край, пишут «Известия» со ссылкой на аналитический центр «Дом.РФ».

Так, в 2021 году в данном регионе началась реализация проектов площадью 520 тыс. кв. м жилья — 61% от объема всего строительства на начало 2020 года.

Отмечается, что высокие темпы были зафикисрованы также в Воронежской и Тюменской областях, Татарстане, Удмуртской Республике и других регионах.

При этом Москва заняла 11-ю строчку, а Санкт-Петербург — 19-ю.

Медленный темп образования новых проектов в столицах обусловлен приостановкой строек в период пандемии в 2020 году, увеличением времени разработки проектной документации на фоне ограничений, а также дефицитом рабочих из СНГ, говорит управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский

В большей части регионов строительство было остановлено лишь на тех площадках, где фиксировались нарушения санитарных правил, отметил эксперт.

О том, что в Свердловской области в период распространения коронавирусной инфекции стройки не закрывались, рассказал министр строительства и развития инфраструктуры области Михаил Волков . По его словам, такое положение сохранило темпы жилищного строительства.

Низкий темп в Петербурге обусловлен стремлением застройщиков в преддверии реформы успеть пройти по старым правилам строительства без эскроу-счетов, объяснил заместитель руководителя аналитического центра «Дом.РФ» Никита Белоусов

Что касается лидеров-регионов, а именно Приморья, на высокие темпы повлияла дальневосточная ипотека по ставке не более 2% годовых, заявил эксперт.

Что касается цен на новостройки в данном регионе, то они значительно увеличились — до 18–24% за год, отметил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев