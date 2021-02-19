«Однушки» на юге Москвы максимально подорожали 

Лидером среди столичных округов по темпам роста стоимости однокомнатных квартир стал Южный административный округ Москвы (ЮАО), пишет РБК со ссылкой на расчеты аналитиков агентства недвижимости «Бест-Новострой».

В настоящее время цена «квадрата» в однокомнатных квартирах новостроек ЮАО увеличилась за год на 33%, составив к январю 2021 года 329,6 тысяч рублей.

Вторую строчку по темпам роста цен на «однушки» занял ЦАО, в котором прирост составил 30%, до 689 тысяч рублей за «квадрат».

На третьем месте расположился ЮВАО с ростом на 29%, до 252,3 тысяч рублей за кв. м.

Отмечается, что средняя цена «квадрата» в «однушках» на первичном рынке Старой Москвы составила 316 тысяч рублей (254 тысяч рублей — цена годом раньше). Что касается среднего бюджета покупки, то он составляет 13,7 млн рублей, что на 23% больше прошлогоднего показателя.

Важно отметить и то, что падение цен на «однушки» не фиксировалось ни в одном столичном округе. Практически во всех округах спрос превышал предложение, подчеркивает председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова

По данным компании, в центре, на юге и на востоке Москвы в 2020 году было зафиксировано максимальное падение предложения наиболее доступных «однушек», в результате чего средний бюджет покупки в ЦАО увеличился за год на 36%, в ЮАО — на 34%, в ВАО — на 30%.