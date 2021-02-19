Юрист рассказал об обмане банками ипотечников 

редитные организации часто придумывают различные хитрости и даже прибегают к обману граждан, которые планируют оформить ипотеку или уже имеют ипотечное жилье. Это касается навязывания страховых компаний, затратных дополнительных услуг, а также отказа в возможности рефинансирования сделок, заявил агентству «Прайм» генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
«Довольно часто банки предлагают свою страховую компанию, которая может оказаться в 1,5–2, а иногда и в 3 раза дороже, чем сторонняя. Если же вы попытаетесь отказаться от навязанной страховки, вам скажут, что у вас повысится процент, возможно, откажут и в самом кредите», — рассказал эксперт.
При этом по закону обращаться можно в любую страховую компанию, и это не влияет на стоимость ипотеки, процентное соотношение и одобрение сделки, рассказал юрист. Он советует сразу отказываться от подобных предложений, а также сравнивать компании, чтобы выбрать ту, где стоимость страховки будет ниже.
Также кредитные организации предлагают дополнительные услуги в связи с ипотекой. Например, они могут предлагать сдать на регистрацию договор за 15-50 тысяч рублей, арендовать ячейки, которые в разы дороже в этом банке, услуги юристов на аутсорсе и ряд платных привилегий. Получив отказ со стороны клиента, менеджер может начать рассказывать, насколько это снижает процент одобрения ипотеки, предупреждает Петропольский.
«На это тоже не нужно вестись, все это развод», — говорит он.
Также юрист рассказал об обмане в ситуации с рефинансированием ипотеки. Банки, по его словам, могут называть множество причин, по которым рефинансирование в рамках этого банка невозможно. Сотрудники убедят в том, что в другом банке точно будет отказ, а проценты могут увеличиться. Однако по закону вы имеете право обратиться в любой банк за более низкой ставкой.
Петропольский указал и на другую ситуацию — когда в кредитной организации рассказывают о невозможности будущей продажи квартиры. Это может случиться, когда человек решил поменять квартиру и продать заложенную банком, купив другую в ипотеку или за деньги. Банки не имеют полномочий отказать в продаже, если деньги будут найдены.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянам рассказали, как избежать уловок при открытии вклада. Так, например, гражданам при открытии депозита рекомендуют обратить внимание на дополнительные условия, если банк предлагает повышенный процент.