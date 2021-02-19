Юрист рассказал об обмане банками ипотечников 

редитные организации часто придумывают различные хитрости и даже прибегают к обману граждан, которые планируют оформить ипотеку или уже имеют ипотечное жилье. Это касается навязывания страховых компаний, затратных дополнительных услуг, а также отказа в возможности рефинансирования сделок, заявил агентству «Прайм» генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

«Довольно часто банки предлагают свою страховую компанию, которая может оказаться в 1,5–2, а иногда и в 3 раза дороже, чем сторонняя. Если же вы попытаетесь отказаться от навязанной страховки, вам скажут, что у вас повысится процент, возможно, откажут и в самом кредите», — рассказал эксперт.

При этом по закону обращаться можно в любую страховую компанию, и это не влияет на стоимость ипотеки, процентное соотношение и одобрение сделки, рассказал юрист. Он советует сразу отказываться от подобных предложений, а также сравнивать компании, чтобы выбрать ту, где стоимость страховки будет ниже.

Также кредитные организации предлагают дополнительные услуги в связи с ипотекой. Например, они могут предлагать сдать на регистрацию договор за 15-50 тысяч рублей, арендовать ячейки, которые в разы дороже в этом банке, услуги юристов на аутсорсе и ряд платных привилегий. Получив отказ со стороны клиента, менеджер может начать рассказывать, насколько это снижает процент одобрения ипотеки, предупреждает Петропольский.

«На это тоже не нужно вестись, все это развод», — говорит он.

Также юрист рассказал об обмане в ситуации с рефинансированием ипотеки. Банки, по его словам, могут называть множество причин, по которым рефинансирование в рамках этого банка невозможно. Сотрудники убедят в том, что в другом банке точно будет отказ, а проценты могут увеличиться. Однако по закону вы имеете право обратиться в любой банк за более низкой ставкой.

Петропольский указал и на другую ситуацию — когда в кредитной организации рассказывают о невозможности будущей продажи квартиры. Это может случиться, когда человек решил поменять квартиру и продать заложенную банком, купив другую в ипотеку или за деньги. Банки не имеют полномочий отказать в продаже, если деньги будут найдены.