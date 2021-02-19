Дом маньяка из «Молчания ягнят» стал отелем 

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В 2020 году дом серийного убийцы Буффало Билла из классического триллера 1991 года «Молчание ягнят» был продан за $290 тысяч. Его владельцем стал фанат фильма Крис Роуэн. Дом реконструировали, и он стал гостиницей, пишет РБК Стиль.

В отеле будет организован интерактивный музей, также Роуэн планирует воссоздать колодец и мастерскую. маньяка.

Внешне трехэтажное здание практически не отличается от того, что было показано в фильме Джонатана Демме . Дом выполнен в архитектурном стиле королевы Анны. Он расположен в Перриополисе, в часе езды от Питтсбурга.

В отеле можно будет провести свадьбу, фотосессию и посетить экскурсию, рассказал новый владелец дома.

Триллер «Молчание ягнят», вышедший в 1991 году, получил пять премий «Оскар», а также «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале. Роль главной героини Клариссы Старлинг исполнила Джоди Фостер