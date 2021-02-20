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Жилье подорожает в нескольких районах Москвы 

Лера Букина 1 час назад
Рост цен на жилье в ряде районов Москвы составит до 15%
Фото: РИА Новости
В 2021 году московское жилье может в среднем подорожать на 5-10%, но в отдельных районах рост цен может стать более значительным — 15%, заявили опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
Участники рынка полагают, что, несмотря на ожидаемый рост цен в 2021 году, ценовые показатели все равно будут ниже прошлогодних.
Жилье в отдельных локациях может подорожать выше среднего уровня по Москве, считает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.
По ее мнению, на 15% может подорожать жилье на севере города в первом полугодии. Однако она допускает, что уже во втором полугодии в связи с рядом факторов может произойти некоторый «откат» назад, в частности, после вероятного окончания программы льготной ипотеки под 6,5%.
На 12-13% может подорожать квадратный метр в Восточном и Западном Дегунино и Северном, считает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. Сейчас «квадрат» в этих районах стоит 190-215 тысяч рублей.
На 11-12% может подорожать жилье в Новомосковском округе новой Москвы, полагает руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов. Речь идет о таких поселениях, как Сосенское и Десеновское, поселок Московский.
На 9% могут вырасти цены в таких районах, как Западное и Восточное Бирюлево, где пройдет Бирюлевская линия метро, прогнозирует руководитель департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Азбука Жилья» Ярослав Дарусенков. Сейчас средняя стоимость жилья в них составляет 152 тысячи и 144 тысячи рублей за квадратный метр.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве массово скупили жилье особого типа.
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Недвижимость , Дмитрий Таганов , Мария Литинецкая , Алексей Попов , Ярослав Дарусенков , Инком-Недвижимость , РИА Новости
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