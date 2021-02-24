Эксперт: рост цен на новостройки остановится в 2021 году

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На фоне запуска программы льготной ипотеки в России в 2020 году спрос на новостройки вырос, а жилье резко подорожало. Большинство россиян, которые имеют возможность приобрести квартиру в ипотеку, уже сделали это, поэтому в 2021 году подорожание на рынке остановится, даже если льготная ипотека будет продлена, заявила РИА Новости вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Диана Каплинская.

Также в 2021 ожидается наращивание застройщиками объемов строительства и ввод объектов в эксплуатацию, говорит эксперт.

Многие семьи, по словам Каплинской, не могут себе позволить жилье в ипотеку. Эксперт считает, что проблему нужно решать развитием механизмов обеспечения россиян доступным арендным жильем, в частности, в рамках социальных программ.

Также Каплинская подняла вопрос о необходимости создания финансовых механизмов для развития индивидуального жилищного строительства.

Для того чтобы не возникло пузырей на рынке недвижимости, властям следует не ограничивать доступные ипотечные продукты, а, напротив, развивать иные инструменты, которые способствуют росту предложения жилья, говорит Каплинская.