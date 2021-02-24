В Москве в январе упало число сделок с «вторичкой»

В январе 2021 года Управление Росреестра по Москве зарегистрировало приблизительно 7,6 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. Данный показатель на 4,5% меньше прошлогоднего результата, говорится в сообщении ведомства.

По сравнению с декабрем 2020 года показатель упал на 62%. В сравнении с январем 2019 года падение составило приблизительно 23%, говорится в сообщении ведомства.

«В текущем году январь продемонстрировал самую устойчивую за последние годы позицию — объем оформленных в нем сделок лишь на 363 перехода прав меньше, чем годом ранее», — заявил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Он также отмечает, что по отношению к рекордному за все годы декабрю 2020 года зафиксирован наиболее значительный за три года спад — минус 62%, тогда как средний показатель января к декабрю составляет 50%.