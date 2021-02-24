Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.65
$
73.88
89.63
89.70
Прогноз
22.02 – 01.03
$
73.10
89.49
Индексы и котировки Brent
66.05
+0.05 Золото
1801.02
–0.06 РТС
1455.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.02
1.2143
+0.0023
10.02
1.2120
21.02
12.02
27.01

Число сделок с «вторичкой» в Москве в январе упало на 4,5% 

Лера Букина 6 часов назад
В Москве в январе упало число сделок с «вторичкой»
Фото: ТАСС
В январе 2021 года Управление Росреестра по Москве зарегистрировало приблизительно 7,6 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. Данный показатель на 4,5% меньше прошлогоднего результата, говорится в сообщении ведомства.
По сравнению с декабрем 2020 года показатель упал на 62%. В сравнении с январем 2019 года падение составило приблизительно 23%, говорится в сообщении ведомства.

«В текущем году январь продемонстрировал самую устойчивую за последние годы позицию — объем оформленных в нем сделок лишь на 363 перехода прав меньше, чем годом ранее», — заявил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Он также отмечает, что по отношению к рекордному за все годы декабрю 2020 года зафиксирован наиболее значительный за три года спад — минус 62%, тогда как средний показатель января к декабрю составляет 50%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ВТБ предсказал замедление роста цен на недвижимость.
Видео дня. Банки обвинили в увеличении дохода «хищническими» методами
Комментарии
Недвижимость , Игорь Майданов , Банк ВТБ , Росреестр
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение