Треть квартир в аренду сдается в новых домах 

Более чем в половине квартир (51%), которые доступны арендаторам в России, с большой вероятностью будет относительно современный ремонт, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков ЦИАН

Отмечается, что из всех городов-миллионников 29% однокомнатных квартир, которые доступны для аренды, выставляются в домах, построенных с 2010 года, 22% — в корпусах, которые были введены с 1992 года по 2009 год, то есть тогда, когда возникло понятие «евроремонта». Что касается оставшихся 10% квартир, то они располагаются в домах, которые построены в первой половине прошлого века или раньше, подсчитали эксперты.

Проще всего найти квартиру в аренду в новом доме оказалось в Краснодаре, где 66% однокомнатных

квартир выставляется в корпусах, построенных с 2010 года, а также в Воронеже (44%) и Красноярске (42%).

Москва заняла последнюю строчку с долей «однушек» в аренду в новых домах — 17%.

Арендаторы Москвы чаще встречают «бабушкины» варианты, чем жители других регионов. Что касается нехватки однокомнатных квартир в Москве, то она связана еще и с большей средней площадью проданной квартиры в новостройках, подчеркивают эксперты.