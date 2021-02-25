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Треть квартир в аренду сдается в новых домах 

Лера Букина 6 часов назад
Треть квартир в аренду сдается в новых домах
Фото: ТАСС
Более чем в половине квартир (51%), которые доступны арендаторам в России, с большой вероятностью будет относительно современный ремонт, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков ЦИАН.
Отмечается, что из всех городов-миллионников 29% однокомнатных квартир, которые доступны для аренды, выставляются в домах, построенных с 2010 года, 22% — в корпусах, которые были введены с 1992 года по 2009 год, то есть тогда, когда возникло понятие «евроремонта». Что касается оставшихся 10% квартир, то они располагаются в домах, которые построены в первой половине прошлого века или раньше, подсчитали эксперты.
Проще всего найти квартиру в аренду в новом доме оказалось в Краснодаре, где 66% однокомнатных
квартир выставляется в корпусах, построенных с 2010 года, а также в Воронеже (44%) и Красноярске (42%).
Москва заняла последнюю строчку с долей «однушек» в аренду в новых домах — 17%.
Арендаторы Москвы чаще встречают «бабушкины» варианты, чем жители других регионов. Что касается нехватки однокомнатных квартир в Москве, то она связана еще и с большей средней площадью проданной квартиры в новостройках, подчеркивают эксперты.
Ранее «Рамблер» сообщал, что стоимость съемных квартир в Москве в феврале 2021 года начинается от 22 тысяч рублей в месяц.
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Комментарии
Недвижимость , ЦИАН , газета "Известия"
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