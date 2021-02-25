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Банки выдали рекордное число ипотечных кредитов 

Лера Букина 2 часа назад
Банки выдали рекордное число ипотечных кредитов
Фото: ТАСС
Российские кредитные организации в январе увеличили выдачу ипотечных кредитов на 11% в сравнении с прошлогодним показателем — до 86 тысяч кредитов, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

«Такое количество выдач является рекордным для первого месяца года», — оценили эксперты.

Среди 30 регионов, которые являются лидерами по числу выданных ипотечных кредитов, самая позитивная динамика фиксировалась в Тюменской области (+26%), Краснодарском крае (+25%), Оренбургской области и Удмуртской республике (по +24%) и Югре (+22%).
Самая маленькая динамика была отмечена в Кировской, Самарской и Нижегородской областях (по +3%), Омской области и Башкортостане (по +2%) и Пермском крае (+1%).
Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то в январе банки выдали на 16% и 7% больше кредитов соответственно.
Несмотря на то, что 2020 год столкнулся с пандемией, он стал рекордным для ипотечного кредитования, заявил гендиректор ОКБ Артур Александрович. По его словам, благодаря сниженной регулятором ключевой ставке и продлению программы льготной ипотеки ситуация для банков оказалось благоприятной.
Ранее «Рамблер» сообщал, что программа льготной ипотеки может быть продлена и после 2024 года. Об этом заявил заместитель главы правительства России Марат Хуснуллин.
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Комментарии
Недвижимость , Компании , Марат Хуснуллин , Правительство РФ
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