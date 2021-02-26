Средний размер ипотеки впервые превысил 3 млн рублей 

Средний размер ипотечного кредита в России в связи с ростом стоимости недвижимости в январе впервые превысил 3 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Отмечается, что в январе граждане России продолжили все больше брать кредитов на приобретение жилья. Так, средний «чек» за январь увеличился на 1,7%, достигнув рекордных трех миллионов четырех тысяч рублей.

«Рост среднего чека до рекордных значений объясняется в большей степени динамикой цен на недвижимость, рост стоимости которой неизбежно приводит к тому, что при, например, стабильном уровне дохода заемщика для приобретения подорожавшей недвижимости необходимо получение кредита на большую сумму», — указал гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Он заявил, что в настоящее время данный рост не должен пугать.

По его словам, кредитное качество ипотеки по банковской системе остается на стабильном уровне. Лагуткин прогнозирует дальнейший рост средней суммы ипотеки — от 7% в год.

Средняя ставка по ипотеке упала к концу года до 7,3%, а граждане нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 9,1 триллиона рублей. Это обусловлено запуском программы льготной ипотеки под 6,5%, а также снижением ключевой ставки ЦБ