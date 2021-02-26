Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.30
$
74.48
90.30
90.49
Прогноз
22.02 – 01.03
$
73.10
89.49
Индексы и котировки Brent
65.33
+0.05 Золото
1768.16
–0.01 РТС
1450.39
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.02
1.2142
+0.0023
12.02
1.2119
23.02
15.02
29.01

Средний размер ипотеки впервые превысил 3 млн рублей 

Лера Букина 3 часа назад
Средний размер ипотеки впервые превысил 3 млн рублей
Фото: ТАСС
Средний размер ипотечного кредита в России в связи с ростом стоимости недвижимости в январе впервые превысил 3 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».
Отмечается, что в январе граждане России продолжили все больше брать кредитов на приобретение жилья. Так, средний «чек» за январь увеличился на 1,7%, достигнув рекордных трех миллионов четырех тысяч рублей.

«Рост среднего чека до рекордных значений объясняется в большей степени динамикой цен на недвижимость, рост стоимости которой неизбежно приводит к тому, что при, например, стабильном уровне дохода заемщика для приобретения подорожавшей недвижимости необходимо получение кредита на большую сумму», — указал гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Он заявил, что в настоящее время данный рост не должен пугать.
По его словам, кредитное качество ипотеки по банковской системе остается на стабильном уровне. Лагуткин прогнозирует дальнейший рост средней суммы ипотеки — от 7% в год.
Средняя ставка по ипотеке упала к концу года до 7,3%, а граждане нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 9,1 триллиона рублей. Это обусловлено запуском программы льготной ипотеки под 6,5%, а также снижением ключевой ставки ЦБ.
Ранее «Рамблер» сообщал, что банки в январе выдали рекордное число ипотечных кредитов.
Видео дня. В России стремительно дорожает электроника
Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Олег Лагуткин , Центральный банк России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение