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В Совфеде предложили развивать адресные ипотечные льготы 

Лера Букина 3 часа назад
В Совфеде предложили развивать адресные ипотечные льготы
Фото: РИА Новости
Сенаторы России предложили заняться развитием программы льготной ипотеки в стране, сделав ее более точечной, Об этом заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, пишут «Известия».
По его словам, вопрос развития программы льготной ипотеки обсуждался в ходе встречи руководства Совета Федерации и премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
От сенаторов поступило предложение сделать программу льготной ипотеки адресной, распространив ее на те регионы, где «строительство жилья замедлено». Кроме того, «нужно ограничивать те регионы, в которых идет резкий рост цен», отметил Журавлев в эфире телеканала «Вместе РФ».
Программу льготной ипотеки под 6,5% запустили в России в апреле 2020 года. Ожидалось ее завершение 1 ноября 2020 года. Однако в конце октября правительство решило продлить данную программу до 1 июля 2021 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступила за сворачивание льготной ипотеки.
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Недвижимость , Эльвира Набиуллина , Михаил Мишустин , Николай Журавлев , Совет Федерации , Центральный банк России , газета "Известия"
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