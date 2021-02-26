В Совфеде предложили развивать адресные ипотечные льготы 

Николай Журавлев, Сенаторы России предложили заняться развитием программы льготной ипотеки в стране, сделав ее более точечной, Об этом заявил вице-спикер Совфеда пишут «Известия».

По его словам, вопрос развития программы льготной ипотеки обсуждался в ходе встречи руководства Совета Федерации и премьер-министра РФ Михаила Мишустина

От сенаторов поступило предложение сделать программу льготной ипотеки адресной, распространив ее на те регионы, где «строительство жилья замедлено». Кроме того, «нужно ограничивать те регионы, в которых идет резкий рост цен», отметил Журавлев в эфире телеканала «Вместе РФ».

Программу льготной ипотеки под 6,5% запустили в России в апреле 2020 года. Ожидалось ее завершение 1 ноября 2020 года. Однако в конце октября правительство решило продлить данную программу до 1 июля 2021 года.